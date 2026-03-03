Edit Profile
    WB Chandra Grahan Timings: কোচবিহার, মেদিনীপুর থেকে কলকাতা- আজ বাংলার কোথায় কখন চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে? রইল সূচি

    আজ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হবে। দোল পূর্ণিমার শুভ দিনে সেই মহাজাগতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের কোন জায়গায় কখন থেকে চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে? সেই সূচি দেখে নিন।

    Published on: Mar 03, 2026 10:11 AM IST
    By Ayan Das
    দোল পূর্ণিমায় পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বেশিরভাগ জায়গা থেকেই গ্রহণ পরিলক্ষিত হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে, দেশের একেবারে পশ্চিমাংশের কিছু এলাকা বাদ দিয়ে পুরো ভারত থেকেই চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে। তবে আসল ব্যাপার হল যে ভারতের খুব কম জায়গা থেকেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ পরিলক্ষিত হবে। বেশিরভাগ জায়গায় চন্দ্রগ্রহণের শেষাংশ দেখা যাবে। উত্তর-পূর্ব ভারতের কয়েকটি অংশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেই পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে বলে পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে।

    আজ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হবে। দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)
    আজ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হবে। দেখা যাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকেও। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে এপি)

    ভারতে চন্দ্রগ্রহণের সময়, কখন দেখা যাবে?

    পজিশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে, দুপুর ৩ টে ২০ মিনিট থেকে চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে। চলবে সন্ধ্যা ৬ টা ৪৮ মিনিট পর্যন্ত। বিকেল ৪ টে ৩৪ মিনিট থেকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে। চলবে বিকেল ৫ টা ৩৩ মিনিট পর্যন্ত। অর্থাৎ কলকাতা, দার্জিলিং, মেদিনীপুরের মতো জায়গায় চন্দ্রোদয়ের আগেই পূর্ণগ্রাস গ্রহণ শেষ হয়ে যাবে। কোচবিহারে যখন চন্দ্রোদয় হওয়ার কথা আছে, ঠিক তখনই শেষ হবে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।

    বাংলার কোন জায়গায় কতক্ষণ পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে?

    ১) কোচবিহার: চন্দ্রোদয় হবে বিকেল ৫ টা ৩৩ মিনিটে। পরবর্তী ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট দেখা যাবে চন্দ্রগ্রহণ।

    ২) দার্জিলিং: বিকেল ৫ টা ৩৭ মিনিটে হবে চন্দ্রোদয়। সেই হিসাবে ১ ঘণ্টা ১১ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখতে পারবেন দার্জিলিঙের মানুষ।

    ৩) কলকাতা: বিকেল ৫ টা ৩৯ মিনিটে চন্দ্রোদয় হবে। তার পরের ১ ঘণ্টা ৯ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে কলকাতা থেকে।

    ৪) মেদিনীপুর: বিকেল ৫ টা ৪৪ মিনিটে চন্দ্রোদয় হবে। গ্রহণ পরিলক্ষিত হবে ১ ঘণ্টা ৪ মিনিট।

    ৫) মুর্শিদাবাদ: চন্দ্রোদয় হবে বিকেল ৫ টা ৩৮ মিনিটে। চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে ১ ঘণ্টা ১০ মিনিট।

    ৬) শিলিগুড়ি: চন্দ্রোদয় হবে বিকেল ৫ টা ৩৭ মিনিটে। অর্থাৎ পরবর্তী ১ ঘণ্টা ১১ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    জায়গার নামচন্দ্রোদয়ের সময়চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে কতক্ষণ?
    কোচবিহারবিকেল ৫ টা ৩৩ মিনিট১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
    দার্জিলিংবিকেল ৫ টা ৩৭ মিনিট১ ঘণ্টা ১১ মিনিট
    শিলিগুড়িবিকেল ৫ টা ৩৭ মিনিট১ ঘণ্টা ১১ মিনিট
    কলকাতাবিকেল ৫ টা ৩৯ মিনিট১ ঘণ্টা ৯ মিনিট
    মেদিনীপুরবিকেল ৫ টা ৪৪ মিনিট১ ঘণ্টা ৪ মিনিট
    মুর্শিদাবাদবিকেল ৫ টা ৩৮ মিনিট১ ঘণ্টা ১০ মিনিট

    দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কতক্ষণ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে?

    ১) আগরতলা: বিকেল ৫ টা ২৭ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ১ ঘণ্টা ২১ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ২) ভুবনেশ্বর: বিকেল ৫ টা ৫১ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ৫৭ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৩) বেঙ্গালুরু: সন্ধ্যা ৬ টা ২৮ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ২০ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৪) কটক: বিকেল ৫ টা ৫০ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ৫৮ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৫) ডিব্রুগড়়: বিকেল ৫ টা ৯ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ১ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৬) গুয়াহাটি: বিকেল ৫ টা ২৪ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ১ ঘণ্টা ২৪ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৭) হাজারিবাগ: বিকেল ৫ টা ৫১ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ৫৭ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৮) কোরাপুট: সন্ধ্যা ৬ টা ৪ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ৪৪ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ৯) পুরী: বিকেল ৫ টা ৫১ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ৫৭ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

    ১০) শিলচর: বিকেল ৫ টা ২০ মিনিটে চাঁদ উঠবে। ১ ঘণ্টা ২৮ মিনিট চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে।

