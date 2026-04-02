Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Malda Violence Update: ফের তপ্ত মালদা, নতুন করে কী ঘটল সেখানে? ব্লক অফিস ঘেরাও কাণ্ডে ISF প্রার্থী ধৃত, পুলিশের জালে ১৭

    বুধবার মালদায় ব্লক অফিসর ঘেরাওয়ের ঘটনায় ধৃত ১৭। গ্রেফতার আইএসএফ প্রার্থী।

    Published on: Apr 02, 2026 5:04 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বুধবার রাতে মালদার মোথাবাড়িতে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। রাত যত এগোয় পরিস্থিতি কঠিন হতে থাকে। কালিয়াচক ২ ব্লকে, অফিসের বাইরের এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। তখন অফিসের ভিতর এসআইআরর কাজ করছিলেন ৭ বিচারবিভাগীয় আধিকারিক। তাঁদের মধ্যে তিনজন মহিলা। বাইরে বিকেল নাগাদ সময় থেকেই ঘেরাও শুরু হয়। চলে স্লোগান। এরপর ঘটনা নিয়ে তীব্র ভর্ৎসনা উঠে আসে সুপ্রিম কোর্টের তরফে। এদিকে, বৃহস্পতিবারও মালদা তপ্ত ছিল।

    ফের তপ্ত মালদা, নতুন করে কী ঘটল সেখানে? উত্তেজনার খবর উত্তরের বহু অংশে. (ANI Video Grab) (ANI video Grab)

    বৃহস্পতিবার সকাল থেকে মালদার বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির আঁচ। পথ অবরোধ চলছে, জ্বলছে টায়ার। দিকে দিকে ভোটার তালিকায় নাম না থাকা নিয়ে বিক্ষোভ শুরু হয়।

    এদিকে, মালদার যদুপুরে বিক্ষোভ,শান্তির খবর পেয়ে পুলিশ সুপারের কনভয় যাচ্ছিল। এসপির কনভয়ের একেবারে সামনে থাকা গাড়িটিতে হঠাৎই ইট ছোড়া হয়। মালদার ইংরেজবাজারের যদুপুর এলাকায় পুলিশ সুপারের কনভয়ে থাকা এসকর্ট কার ভাঙচুর হয়েছে বলে অভিযোগ। এসকর্ট কারের চালকের মাথায় আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে খবর। ঘটনা ঘিরে নতুন করে তপ্ত হয়ে ওঠে মালদা।

    এদিকে, মুর্শিদাবাদেও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে বিক্ষোভের খবর উঠে আসছে। ফরাক্কায় বেওয়া-১ এবং নয়নসুখ এলাকায় এই বিক্ষোভ দেখানো হয় বলে খবর। এদিকে, মাথাভাঙার পচাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাদ্রাসা মোড় এলাকায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে দীর্ঘক্ষণ অবরোধ থাকার পর ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে অবরোধ ওঠে ময়নাগুড়িতে। এদিকে, মনোনয়ন জমা ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল কোচবিহার শহরে। তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ দে ভৌমিকের মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

    বুধের ঘটনায় গ্রেফতার ১৭ -

    বুধবার মালদার মোথাবাড়িতে বিচারবিভাগীয় অফিসারদের ঘেরাওয়ের অভিযোগে আইএসএফ প্রার্থী মৌলানা শাহজাহান আলিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এছাড়াও গ্রেফতার হয়েছে ১৭ জন। এদিকে, শাহজাহানের অভিযোগ, তিনি আইএসএফ প্রার্থী বলে তাঁকে ফাঁসানো হচ্ছে। তাঁর দাবি, তিনি বিক্ষোভের স্থলেই ছিলেন না, গিয়েছিলেন জলসায়। ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes