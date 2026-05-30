Maldah Bangladeshi Infiltrators: মালদহের হোল্ডিং সেন্টারে থাকা ৯ অনুপ্রবেশকারীকে পুশব্যাক করা হল বাংলাদেশে
মালদহের ইংলিশবাজার থানার চন্দনপার্ক এলাকায় সম্প্রতি একটি হোল্ডিং সেন্টার চালু করা হয়। সেখানে রাখা হয়েছিল মোট ৯ জন বাংলাদেশিকে। পরে তাঁদের বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে বলে জানা যায়।
রাজ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে এবং অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতা। সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই মালদহের হোল্ডিং সেন্টার থেকে ৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাঁদের মধ্যে মহিলা ও শিশুরাও রয়েছে।
সূত্রের খবর, মালদহের ইংলিশবাজার থানার চন্দনপার্ক এলাকায় সম্প্রতি একটি হোল্ডিং সেন্টার চালু করা হয়। সেখানে রাখা হয়েছিল মোট ৯ জন বাংলাদেশিকে। পরে তাঁদের বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে বলে জানা যায়। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ না করা হলেও বিএসএফ সূত্রে খবর, শুক্রবার ভোরের দিকে তাঁদের সীমান্ত পেরিয়ে পাঠানো হয়েছে। তবে কোন সীমান্ত ব্যবহার করা হয়েছে, সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ৯ জনের মধ্যে ৩ জন মহিলা এবং ৬ জন নাবালক ও শিশু ছিল। মালদহের পুলিশ সুপার অনুপম সিং জানিয়েছেন, হোল্ডিং সেন্টারে থাকা বাংলাদেশিদের পুলিশের পক্ষ থেকে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বিএসএফের উপরেই ছিল।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরিকল্পনা অনুযায়ী, অনুপ্রবেশকারী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের প্রথমে এসব কেন্দ্রে রাখা হবে। পরে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিএসএফের মাধ্যমে তাঁদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। উত্তরবঙ্গে প্রথম এই ধরনের হোল্ডিং সেন্টার চালু হয়েছে মালদহে।
জানা গিয়েছে, গাজোল থেকে ওই ৯ জনকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়েছিল। পরে তাঁদের হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়। বর্তমানে ওই কেন্দ্র থেকে সকলকে পুশব্যাক করা হওয়ায় সেখানে আর কোনও অনুপ্রবেশকারী নেই বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। এই ঘটনার মাধ্যমে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হওয়া নতুন পদক্ষেপের বাস্তব প্রয়োগ সামনে এল বলে মনে করা হচ্ছে।
