Mamata in Delhi: 'বিক্ষোভ করলে আপনাদের মাথা খারাপ করে দিতাম', দিল্লিতে শাহের পুলিশকে হুংকার মমতার
ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে বিতর্কের আঁচ দিল্লিতে।
দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে অতি সক্রিয়তার অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে সোমবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনে যাবে মুখ্যমন্ত্রী-সহ তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। এসআইআর আতঙ্কে যাঁদের মৃত্যু হয়েছে, তাঁদের পরিবারের সদস্যরাও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যাবেন। সেজন্য অনেকেই ইতিমধ্যে দিল্লিতে চলে এসেছেন। তাঁরা আছেন বঙ্গভবনে। আর সেই আবহে আজ সকাল থেকেই বঙ্গভবনকে কার্যত ঘিরে ফেলে দিল্লি পুলিশ। রীতিমতো দুর্গে পরিণত হল বঙ্গভবন। তা নিয়ে চূড়ান্ত উষ্মাপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী।
এসআইআর ‘আতঙ্কে’ মৃতদের পরিবারের সদস্যদের হেনস্থা করার অভিযোগ পেয়েই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বঙ্গভবনে চলে আসেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। তাঁকে দেখে কিছুটা দূরে চলে যায় পুলিশ। তিনিও এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করতে থাকেন, ‘ব্রাদার হোয়াট হ্যাপেনড? হোয়াই আর ইউ হেয়ার? আপনারা কেন এসেছেন? আপনারা কেন হুমকি দিচ্ছেন? এখন পালিয়ে যাচ্ছেন কেন?’ সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, ‘আমরা কোনওরকম বিক্ষোভ দেখাতে আসিনি। যদি বিক্ষোভ দেখাতাম, তাহলে আপনাদের মাথা খারাপ করে দিতাম।’
তারইমধ্যে এসআইআর ‘আতঙ্কে’ মৃতদের পরিবারের সদস্যদের দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের আশ্বস্তও করেছেন। সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহদের (তাঁর অধীনে দিল্লি পুলিশ) আক্রমণ শানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এরা হচ্ছে স্বৈরাচারী, ব্যভিচারী, দুরাচারী, দুষ্টাচারী। আমি আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেলাম। দেখুন ওদিকে আছে, এদিকে দাঁড়িয়ে আছে চোরের মতো। আর সকালে সার্চ করেছে যে কে কে এসেছে। তোমাদের কী যে কে কে এসেছে?’