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Mamata Rally: ‘ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো,.. ওরা বাংলা দখল করেছে, আমরা দিল্লি দখল করব’, ফের মঞ্চ থেকে চেনা মেজাজে মমতা!

ফের চেনা মেজাজে রাজনৈতিক মঞ্চে মমতা। নন্দীগ্রাম ভোটের আগে কী বার্তা দিলেন দিদি!

Published on: Sep 26, 2026, 19:29:41 IST
By Sritama Mitra
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সামনেই ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রামে হাইভোল্টের উপনির্বাচন। তার আগে, ২০২৬ বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের হারের পর এই প্রথম কোনও রাজনৈতিক মঞ্চে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখা গেল। হুগলির শ্রীরামপুরে এদিনের সভা মঞ্চ থেকে ফের চেনা মেজাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিলেন একাধিক বার্তা।

‘ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো,.. ওরা বাংলা দখল করেছে, আমরা দিল্লি দখল করব’, ফের মঞ্চ থেকে চেনা মেজাজে মমতা!(PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI09_26_2026_000329A) (PTI)
‘ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো,.. ওরা বাংলা দখল করেছে, আমরা দিল্লি দখল করব’, ফের মঞ্চ থেকে চেনা মেজাজে মমতা!(PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI09_26_2026_000329A) (PTI)

দেশের রাজনীতি বর্তমানে তোলপাড় হয়ে রয়েছে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও এসআইআর বিতর্ক ঘিরে। তারই মাঝে মমতা বললেন, ‘ভ্যানিশ কুমারকে যেমন ধরেছি, তেমন অন্যায়কারীদের ধরব। ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো। যতদিন না যাবে, আমাদের আন্দোলন চলবে।’ উল্লেখ্য, কমিশনকে ঘিরে এসআইআর বিতর্কের মাঝে বিভিন্ন মিডিয়া রিপোর্টে একাধিক খবর উঠে আসতে থাকে। সেই বিতর্ক কার্যত দেশের বিরোধীদের তুরুপের তাস হয়ে উঠেছে বিজেপি ও তার সঙ্গী দলগুলির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আক্রমণ শানাতে। এই প্রেক্ষাপটে মমতা হুগলির সভা থেকে বলেন, ‘বাংলা দখল করবে বলে এসআইআর করেছিল, ৯৩ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে। আমরাই প্রথম বলেছিলাম, ওই অফিসার সীমা খান্নার ভূমিকা সন্দেহজনক। ফর্ম ৬ বস্তায় করে বিজেপির সিল লাগিয়ে জমা দিচ্ছিল বিজেপির লোকজন। সব তথ্য রেখে দিয়েছি।’ রাজ্যের প্রায় ৯০ লক্ষের বেশি মানুষের নাম বাদ পড়েছিল এসআইআর-এ। সেই প্রসঙ্গ টেনে নির্বাচন কমিশন প্রসঙ্গে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বলেন, ‘ভ্যানিশ কুমার নামটা আমি প্রথম বলেছিলাম। কারণ কী জানেন? ধরে ধরে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দিয়ে দিচ্ছিল। ওরা বাংলা দখল করেছে, আমরা দিল্লি দখল করব।’

শাসকপক্ষের দিকে টার্গেট করে এদিন সভা মঞ্চে মমতা বলেন, ‘কেন অন্য দলের অধিকার থাকবে না কথা বলার! আপনারা ভাবছেন এ ভাবেই চলছে, চলবে না। মনে রাখবেন, দিল্লি কিন্তু টলমল।’এদিকে, শুভেন্দু সরকারকেও এদিনের সভা থেকে বিঁধতে ছাড়েননি মমতা। বিভিন্ন সময়ে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার, বিভিন্ন ভাতা ঘিরে প্রাপকদের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ উঠছে। এদিকে, হকার উচ্ছেদও পুজোর আগে চর্চায় রয়েছে বিরোধী শিবিরের। এই প্রেক্ষাপটে দিদি বলেন, ‘আমি হকারদের কেস নিয়ে কোর্টে লড়ব। তাঁদের কাজের সন্ধান দিতে হবে। এদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বেঁচে থাকা আমাদের অধিকার। উপার্জন করা আমাদের অধিকার। এটা কেড়ে নেওয়া যায় না।’

  • Sritama Mitra
    ABOUT THE AUTHOR
    Sritama Mitra

    শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

Home/Bengal/Mamata Rally: ‘ভ্যানিশ কুমার মাস্ট গো,.. ওরা বাংলা দখল করেছে, আমরা দিল্লি দখল করব’, ফের মঞ্চ থেকে চেনা মেজাজে মমতা!
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