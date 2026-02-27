Edit Profile
    সুখবর! রাজ্য সরকারী কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের

    কী জানাল নবান্ন?

    Published on: Feb 27, 2026 10:54 PM IST
    By Sritama Mitra
    গত বারের চেয়ে এ বার বেতনের ঊর্ধ্বসীমা আরও ২ হাজার টাকা বাড়িয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য অ্যাডহক বোনাস ঘোষণা করল মমতা সরকার। ভোটমুখী বঙ্গে নিঃসন্দেহে রাজ্যসরকারী কর্মীদের একাংশের জন্য এই বার্তা সুখবর। যে সরকারি কর্মীদের বেতন ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে, তাঁরাই চলতি অর্থবর্ষে এই বোনাস পাবেন।

    সুখবর!রাজ্য সরকারী কর্মীদের জন্য বড় এক ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের (Utpal Sarkar)
    সুখবর!রাজ্য সরকারী কর্মীদের জন্য বড় এক ঘোষণা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের (Utpal Sarkar)

    ইতিমধ্যেই অ্য়াডহক বোনাসের ঘোষণা করেছে মমতা সরকার। বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে নবান্ন। বলা হয়েছে, রাজ্য সরকারের যে কর্মীরা ‘প্রোডাক্টিভিটি লিঙ্কড বোনাস স্কিম’-এর আওতাভুক্ত নন এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ অনুযায়ী যাঁদের সংশোধিত বেতন মাসিক ৪৬ হাজার টাকার বেশি নয়, তাঁরাই কেবল প্রত্যেকে ৭,৪০০ টাকা বোনাস পাবেন। এছাড়াও নিয়ম বলছে, নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে চুক্তিভিত্তিক কর্মী ও ছ’মাসের পরিষেবা সম্পন্ন কর্মীরাও এই বোনাস পাওয়ার যোগ্যতা রাখেন। এই নয়া নিয়ম অনুসারে চলতি অর্থবছরে ৬০০ টাকা বোনাস বাড়ল এবং বেতনসীমা বেড়েছে ২,০০০ টাকা। এর আগে, গত অর্থবর্ষে বোনাসের অঙ্কটা ছিল ৬,৮০০ টাকা। যোগ্যতার সীমা ছিল ৪৪ হাজার টাকা, এবারে তা ৪৬ হাজার টাকা হল।

    উল্লেখ্য, সামনেই ভোট। তার আগে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের এই পদক্ষেপ বাংলার রাজনীতিতে চর্চায় রয়েছে। তবে আপাতত এই খবর, রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য সুখবরের বার্তা এনেছে। এদিকে, জানা যাচ্ছে, মুসলিম সম্প্রদায়ের সরকারি কর্মীরা ইদের আগে এবং হিন্দু কর্মীরা দুর্গাপুজোর আগে অই বোনাসের বেতনের টাকা হাতে পাবেন।

