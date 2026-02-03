Suvendu on Mamata: 'জেলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন মমতা', দিল্লিতে থাকার মধ্যেই বিস্ফোরক দাবি!

Suvendu on Mamata: 'জেলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন মমতা', দিল্লিতে থাকার মধ্যেই বিস্ফোরক দাবি!
‘জেলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়’, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দিল্লিতে থাকার মধ্যেই বিস্ফোরক দাবি করা হল। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লিতে গিয়েছেন ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।
আইপ্যাক কাণ্ডে জেলে যাওয়ার ভয় পাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই দাবি করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার পরে বিজেপি নেতা দাবি করেন, শীর্ষ আদালতে যে হলফনামা দেওয়া হয়েছে, তাতে মিথ্যে কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুভেন্দুর কথায়, ‘উনি সেলফ ডিক্লেয়ার চুরি করেছেন। জনগণের উপস্থিতিতে উনি নিজেই বলেছেন যে (চুরি করেছেন)। মুখ্যমন্ত্রী হলফনামায় যা বলেছেন, ভয়ে, চাপে, বাঁচার জন্য, আতঙ্কিত, দিশাগ্রস্ত, জেলে যাওয়ার আতঙ্কে থাকা এই মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে হলফনামা দিয়েছেন। ওঁর কথার সঙ্গে হলফনামার কোনও মিল নেই। দুটো হলফনামার লেখা আর ওইদিন ওঁর ভিডিয়ো, বিবৃতি - সেগুলিকে পাশাপাশি রাখলে একটা বাচ্চা ছেলে বলে দেবে যে আওয়ার চিফ মিনিস্টার ইজ এস্টাব্লিশড লায়ার।’
মুখ্যমন্ত্রী নিজেই ফেঁসে গিয়েছেন, দাবি শুভেন্দুর
মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী নিজে ফেঁসে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে থাকা নন্দিনী চক্রবর্তী, রাজীব কুমার, মনোজ বর্মারা ফেঁসে গিয়েছেন। তাই তাঁরা এটাকে ঝুলিয়ে রাখতে চাইছেন।’ সেইসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রী যে সারাক্ষণ মিথ্যে কথা বলে, হলফনামার অন্য একটা কথা বলা হয়েছে। আমার মনে হয়, এতে নিজেই ফেঁসেছেন।’
ইডির অনুমতি নিয়েই নথি আনেন মমতা, দাবি হলফনামায়
আর শুভেন্দু যে হলফনামার কথা বলেছেন, তা সোমবার পেশ করা হয়েছে। হলফনামায় মুখ্যমন্ত্রীর আইনজীবী দাবি করেছেন, গত ৮ জানুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাকের সল্টলেক সেক্টর ফাইভের অফিস এবং কর্ণধার প্রতীক জৈনের কলকাতার বাড়িতে ইডির তল্লাশির সময় মমতা যে নথি নিয়ে এসেছেন, তা তদন্ত সংক্রান্ত কিছু নয়। তৃণমূলের দলীয় নথি নিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। আর সেক্ষেত্রে ইডির অনুমতিও নেন। তাই নথি সরানো বা চুরির অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন।
আজ সুপ্রিম কোর্টে ইডি মামলার শুনানি
এমনিতে আজ সুপ্রিম কোর্টে আইপ্যাক মামলার শুনানি ছিল। তা পিছিয়ে গিয়েছে। শীর্ষ আদালতের বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়ার বেঞ্চ মামলা ওঠার পরে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) আইনজীবী তথা সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা সওয়াল করেন যে সোমবারই হলফনামা দাখিল করেছে রাজ্য সরকার। সেটা ভালোভাবে খতিয়ে দেখার জন্য সময় লাগবে। তাই কিছুটা সময় দেওয়া হোক। সেই প্রেক্ষিতে শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আর্জি নিয়ে রাজ্য সরকারের মতামত জানতে চায় সুপ্রিম কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। সম্মতি জানায় রাজ্য সরকার। সেই প্রেক্ষিতে আইপ্যাক মামলার শুনানি পিছিয়ে দেয় শীর্ষ আদালত। আবার আগামী ১০ ফেব্রুয়ারি সেই মামলার শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে।