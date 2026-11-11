ভোটের পর বদলে গেল ছবিটা! বিজয়ার পর এবার ভাইফোঁটাও পালন করবেন না মমতা

ভোটের পর বদলে গেল ছবিটা! বিজয়ার পর এবার ভাইফোঁটাও পালন করবেন না মমতা
বিজয়ার পর এবার ভাইফোঁটাও পালন করবেন না মমতা। মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ভোটের পর থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশের অত্যাচার এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের প্রতিবাদেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা।
ভোটের পর থেকেই বদলে গিয়েছে রাজনৈতিক পরিস্থিতি। দুর্গাপুজোর পর বিজয়া সম্মিলনী, তার পর কালীপুজো, এবার ভাইফোঁটা। একের পর এক উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ বার ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানও করবেন না তিনি। মঙ্গলবার রাতে সমাজমাধ্যমে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিয়েছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, ভোটের পর থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশের অত্যাচার এবং মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারের প্রতিবাদেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা। ফলে প্রতি বছরের মতো এবার আর ভাইফোঁটার দিন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে বসবে না রাজনৈতিক নেতাদের চেনা জমায়েত।
বিজয়ার পর ভাইফোঁটাতেও বিরতি
ভাইফোঁটা মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে উৎসবের আবহ। প্রতিবছর এই বিশেষ দিনে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমাতেন দলের নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মমতার হাত থেকে ভাইফোঁটা নিতে হাজির হতেন ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, অরূপ রায়ের মতো নেতারা। এমনকী তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরও নিয়ম করে ভাইফোঁটার দিন মমতার বাড়িতে যেতেন কলকাতার প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়।
কিন্তু এবছর সেই ছবিতে বদল এসেছে। দুর্গাপুজোর পর বিজয়া সম্মিলনী পালন করেননি মমতা। কালীপুজোতেও তাঁর বাড়িতে আগের মতো বড় জমায়েত দেখা যায়নি। পরিবারের সদস্য এবং কয়েকজন ঘনিষ্ঠকে নিয়েই হয়েছে পারিবারিক কালীপুজো। এবার ভাইফোঁটার অনুষ্ঠানও বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, এবার ভাইফোঁটা পালন করবেন না মমতা। ভোটের পর থেকে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা, সন্ত্রাস, পুলিশি জুলুম এবং মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতারের ঘটনা ঘটছে বলে অভিযোগ তাঁর। এই পরিস্থিতির প্রতিবাদে বিজয়া সম্মিলনীও এড়িয়ে গিয়েছিলেন মমতা।
কালীপুজো হলেও ভাইফোঁটা কেন নয়?
কুণাল জানিয়েছেন, পারিবারিক কালীপুজো বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই পরিবারের নিয়ম মেনে কালীপুজো করেছেন মমতা। কিন্তু ভাইফোঁটা মূলত একটি সামাজিক এবং পারিবারিক মিলন অনুষ্ঠান। সেই অনুষ্ঠান এবার হচ্ছে না। তবে মমতার সঙ্গে দেখা করতে কেউ এলে তাঁর জন্য দরজা বন্ধ থাকবে না বলেও জানিয়েছেন কুণাল। ফলে বিষয়টি নিয়ে যেন কোনও বিভ্রান্তি না ছড়ায়, সেই বার্তাও দিয়েছেন তিনি।
নেতাদের ভিড় কি এবার উধাও?
প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিন মমতার বাড়িতে কোন কোন নেতা হাজির হবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আগ্রহ থাকে। বিশেষ করে দলের বাইরে থাকা বা শিবির বদল করা নেতাদের উপস্থিতি ঘিরেও কৌতূহল তৈরি হয়। এবারও সেই জল্পনা শুরু হয়েছিল। শোভন চট্টোপাধ্যায়-সহ মমতার ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত নেতারা আসবেন কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছিল। কিন্তু অনুষ্ঠানই বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তে সেই জল্পনায় আপাতত ইতি পড়েছে।
সব মিলিয়ে ভোট-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিবাদে উৎসবের আনন্দ থেকেও নিজেকে সরিয়ে রাখছেন মমতা। রাজনৈতিক কর্মীদের উপর হামলা ও পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগকে সামনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছেন কুণাল। বুধবার ভাইফোঁটার দিন হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটের বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কারা আসেন, তা নিয়ে অবশ্য কৌতূহল থাকছেই।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More