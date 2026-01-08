Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    I-PAC ED Raid Latest Update: ইডির তল্লাশির সময় কীভাবে গাদা-গাদা ফাইল তোলা হল মমতার গাড়িতে? আক্রমণ অর্জুনের

    ইডির অভিযানের মধ্যেই আইপ্যাকের অফিস থেকে গাদা-গাদা ফাইল তোলা হল গাড়িতে। বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার পরে সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    Published on: Jan 08, 2026 1:30 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ইডির অভিযানের মধ্যেই আইপ্যাকের অফিস থেকে গাদা-গাদা ফাইল তোলা হল গাড়িতে। বৃহস্পতিবার আইপ্যাকের কর্ণধার প্রতীক জৈনের লাউডন স্ট্রিটের বাড়ি থেকে সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসার পরে সল্টলেকে আইপ্যাকের অফিসে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোজা লিফটে করে চলে যান ওই বিল্ডিংয়ের ১১ তলায়, যেখানে আইপ্যাকের অফিস আছে। মুখ্যমন্ত্রী নীচে নামার আগেই গাদা-গাদা ফাইল এবং কাগজপত্র একটি সাদা গাড়িতে তোলা হয়। যে গাড়িটি (মাহিন্দ্রা এসইউভি গাড়ি, সরকারি লোগো নেই, তবে গাড়ির সামনে জাতীয় পতাকা ও ঠাকুরের ছবি আছে) তৃণমূল কংগ্রেসের নামে নথিভুক্ত আছে বলে একটি মহলের তরফে দাবি করা হয়েছে। তবে সেই ফাইলে কী আছে, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু ইডির তল্লাশির মধ্যেই কীভাবে ওই ফাইল, ডায়েরি ও কাগজপত্র নামিয়ে আনা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে সেই ফাইল ও নথি নামিয়ে আনতে দিল কেন্দ্রীয় সংস্থা?

    সাদা গাড়িতে গাদা-গাদা ফাইল ও নথি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)
    সাদা গাড়িতে গাদা-গাদা ফাইল ও নথি। (ছবি সৌজন্যে এএনআই)

    কী কী নথি তোলা হল গাড়িতে?

    যদিও মুখ্যমন্ত্রী আইপ্যাকের অফিসের মধ্যে আছেন কিনা, আইপ্যাকের দফতর থেকেই সেই ফাইল বা নথি নামিয়ে আনা হয়েছে কিনা, তা স্পষ্ট নয়। কারণ সংবাদমাধ্যমের কাউকে উপরে উঠতে দেওয়া হয়নি। আটকে দেওয়া হয়েছে ওই বহুতলের পার্কিং লটের কাছেই। তারইমধ্যে গাড়ির বাইরে থেকে যা দেখা গিয়েছে, তাতে সরকারি সিলমোহর দেওয়া চুক্তিপত্রের মতো কিছু নথি চোখে এসেছে। তবে সেগুলি অরিজিনাল কপি কিনা, তা স্পষ্ট নয়।

    আইপ্যাকের অফিসে ৪০ মিনিটেরও বেশি আছেন মমতা

    কিন্তু পুরো বিষয়টি নিয়ে টানটান উত্তেজনা শুরু হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে আইপ্যাকের অফিস ও প্রতীকের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। তারপরই আচমকা প্রতীকের বাড়িতে চলে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। ১০ মিনিটের মতো ছিলেন সেখানে। তারপর একটি সবুজ ফাইল নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সেখান থেকে সরাসরি আসেন সল্টলেক সেক্টর ফাইভে আইপ্যাকের অফিসে। প্রতীকের বাড়িতে যেখানে মিনিট দশেকের মতো ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেখানে আইপ্যাকের অফিসে পৌঁছানোর পরে ৪০ মিনিট কেটে গিয়েছে।

    তৃণমূলের নথি নিয়েছে ইডি, দাবি মমতার

    প্রতীকের বাড়ির বাইরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমার দলের সব হার্ডডিস্ক, প্রার্থীতালিকা, দলের কৌশল, দলের পরিকল্পনা নিতে ইডি এসেছে। এটা কি ইডির দায়িত্ব? এটা কি অমিত শাহের দায়িত্ব? সবথেকে কদর্য (কেন্দ্রীয়) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, দুষ্টু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যিনি দেশকে রক্ষা করতে পারেন না। উনি আমার দলের সব নথি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন?’

    News/Bengal/I-PAC ED Raid Latest Update: ইডির তল্লাশির সময় কীভাবে গাদা-গাদা ফাইল তোলা হল মমতার গাড়িতে? আক্রমণ অর্জুনের
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes