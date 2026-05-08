    Mamata Resignation Row: 'বিধানসভায় বসার যোগ্যতা হারিয়েছেন মমতা, কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া আর কাজ নেই তাঁর'

    Dilip Ghosh on Mamata: দিলীপ ঘোষ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিধানসভাতে বসার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন। এখন কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই তাঁর।'

    Published on: May 08, 2026 9:22 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Dilip Ghosh on Mamata: রাজ্যপাল ইতিমধ্যেই বিধানসভা ভেঙে দিয়েছেন। তবে নিজেকে এখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় 'মুখ্যমন্ত্রী' পরিচয় দিয়ে আসছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। আজ মর্নিং ওয়াক করতে গিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো বিধানসভাতে বসার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন। এখন কালীঘাটে বসে ঝালমুড়ি খাওয়া ছাড়া আর কোনও কাজ নেই তাঁর।'

    প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। (PTI)
    খড়গপুর থেকে জয়ী বিজেপির প্রার্থী বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে দ্বিধা কাজ করছে। লোকজন এসে তাঁকে প্রভাবিত করছে, মাথায় মিথ্যা আশা ঢুকিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, আর তিনি বিষয়গুলো ঠিকমতো বুঝতে পারছেন না। যখন তিনি আকাশ থেকে মাটিতে পড়বেন, তখন গুরুতরভাবে আঘআত পাবেন। এবং সেই আঘাত হয়ত আর কখনও পুরোপুরি সারবে না।'

    উল্লেখ্য, এর আগে সংবিধানের ১৭২ (২) (বি) ধারা প্রয়োগ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভেঙে দেন রাজ্যপাল আরএন রবি। এমনিতে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ৭ মে। সেদিনই বিধানসভা ভেঙে দেন তিনি। বিজেপির নয়া সরকার শপথগ্রহণ করবে ২৫ বৈশাখ (৯ মে)। ব্রিগেডের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীরা।

    প্রসঙ্গত, শুধু যে দল হেরেছে, এমনটা নয়, তিনি নিজেও নিজের আসনে হেরেছেন। তা সত্ত্বেও ভোটের ফল প্রকাশের পরে কালীঘাটে সংবাদ সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে লোকভবনে গিয়ে ইস্তফা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর কথায়, রাজ্যের রাষ্ট্রপতি শাসন কার্যকর হলে সেটাই হোক। রেকর্ড হয়ে থাকুক সেটা। বরখাস্ত করে দিক। আর সেই দিনটি ইতিহাসে একটি 'কালো দিন' হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে থাকুক। তবে এতকিছু না করে রাজ্যপাল বিধানসভা ভেঙে দেন। এর ফলে না চাইতেও প্রাক্তন হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    প্রথা অনুযায়ী, ফলাফল নিশ্চিত হলে মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে পদত্যাগ করেন। হার, জিত নির্বিশেষে সরকারের মেয়াদ শেষের সময় মুখ্যমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী যদি জয়ী হন, তাহলে তিনি নতুন করে শপথ গ্রহণ করেন। তবে এই ক্ষেত্রে মমতা হেরে গিয়েছেন। উল্লেখ্য, যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে, তাদের আমন্ত্রণ জানাবেন রাজ্যপাল। নয়া সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার অনুরোধ জানান রাজ্যপাল। যদিও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ ছিল, বিজেপির জয় অনৈতিক। ১০০ আসন চুরি করা হয়েছে।

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

