    Mamata on Valentines Day:‘তোমারেই যেন..’ ভোটমুখী বাংলায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট মমতার, কী লিখলেন দিদি?

    ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট মমতার। তাঁর বার্তায় কী কী উঠে এল?

    Published on: Feb 14, 2026 5:10 PM IST
    By Sritama Mitra
    বিশ্বজুড়ে আজ পালিত হচ্ছে ভ্যালেন্টাইন্স ডে। দিকে দিকে মনের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে অনেকেরই শুভেচ্ছা বার্তা।এরই মাঝে ভোটমুখী পশ্চিমবঙ্গে সকলের জন্য ভ্যালেন্টাইন্স ডের বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে মমতা সাফ লেখেন,'ভালোবাসা যা জাতি, ধর্ম, শ্রেণী এবং ধর্মের ঊর্ধ্বে।' এমনই এক বিশেষ বার্তা দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্যালেন্টাইন্স ডের শুভেচ্ছা বার্তা আসে।

    ভোটমুখী বাংলায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট মমতার (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI02_05_2026_000186A) (PTI)
    ভোটমুখী বাংলায় ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র শুভেচ্ছা জানিয়ে পোস্ট মমতার (PTI Photo/Swapan Mahapatra)(PTI02_05_2026_000186A) (PTI)

    মমতা তাঁর ভ্যালেন্টাইন্স ডে-র শুভেচ্ছা বার্তার পোস্টের প্রথমেই লেখেন,' তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শত রূপে শতবার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার।' এরপর তিনি তাঁর পোস্টে লেখেন,' ভালোবাসা দিবস হল ভালোবাসার সকল রূপ এবং প্রকাশের উদযাপন, তার বিস্তৃত এবং মহৎ অর্থে, ভালোবাসা যা জাতি, ধর্ম, শ্রেণী এবং ধর্মের ঊর্ধ্বে।' একইসঙ্গে মমতা লিখছেন,' ভালোবাসার এই চেতনাই আমার জনসেবার যাত্রাকে পরিচালিত করেছে। জনগণের প্রতি ভালোবাসা, ঝড় সহ্য করার মতো শক্তিশালী, শোনার মতো ধৈর্যশীল এবং ন্যায়বিচার ও মর্যাদার জন্য লড়াই করার মতো সাহসী। শুভ ভালোবাসা দিবস!ভালোবাসা দীর্ঘজীবী হোক।'

    উল্লেখ্য সামনেই ভোট। তার আগে এই বার্তার মাধ্যমে মানুষের আরও কাছে পৌঁছে যেতে তৃণমূলের যে উদ্যোগ, দিদি সেই উদ্যোগেই শামিল হয়েছেন বলে মত অনেকের। এদিকে, এর আগে, কখনওই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে এমন ধরনের পোস্ট পাওয়া যায়নি। সেই নিরিখে এই পোস্ট ঘিরে স্বভাবতই রাজনৈতিক ক্ষেত্রের নজর রয়েছে। উল্লেখ্য ভ্যালেন্টাইন্স ডে দেখতে গেলে যুব সমাজ বিশেষভাবে উদযাপন করে থাকে। সেই জায়গা থেকে দিদির পোস্ট যুব সমাজকে ছুঁয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, গত এক সপ্তাহ ধরে এই ভ্যালেন্টাইন্স সপ্তাহ পালন হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। বসন্তের এই বিশেষ সপ্তাহকে প্রেম উদযাপনের বিশেষ সপ্তাহ বলে মনে করা হয়।

