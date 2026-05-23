Mamata Banerjee Poetry: ‘আর কত বুলডোজার?’ কবিতা লিখলেন মমতা, লেখা জুড়ে কোন ইঙ্গিত!
তপসিয়া থেকে শুরু করে রাজ্যে একাধিক জায়গায় সদ্য চলেছে বেআইনি নির্মাণ ঘিরে তৎপরতা। দেখা গিয়েছে বুলডোজার-অ্যাকশন। বিজেপি শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এবার সেই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সরব হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার তিনি লিখলেন কবিতা। কবিতার নাম ‘দখল’।
‘দখল’ নামাঙ্কিত কবিতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৭ লাইনে মূলত প্রতিবাদী সুরে সরব হয়েছেন। কবিতার শুরুর দিকের লাইনে লেখা, ‘ দখল মুক্ত করতে হবে, অসহায় দুর্বলর মানুষদের। আর কত বুলডোজার?/ আর কত অত্যাচার?/ আর কত দানবিকতা?’ এরপর লেখা, ‘ নেতার তাবেদার এখন ডান্ডাওয়ালা রক্ষাকর্তারা!’ মমতার প্রশ্ন, ‘নিজেদের পরিবারকে দেখো…তারা কী বলছে… এ সময় যদি তাদের জীবনে আসতো?তবে কি তুমি শান্ত থাকতে? নাকি দখল মুক্ত হতে?’ কবিতার এক জায়গায় মমতা লিখছেন,'শতশত গ্রেফতার কেন? কত পুরস্কার পাচ্ছো?' উল্লেখ্য, গত কয়েকদিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বহু অভিযোগে একাধিক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মমতা এক জায়গায় লিখেছেন, ‘জঞ্জালে ঢেকেছে তোমাদের শরীর.. নিজেদের মনের জঞ্জালকে আগে দখল মুক্ত করো। তবেই তো এ সমাজ সামাজিকভাবে আত্মমর্যাদা ফিরে পাবে?’ এরপর লেখা, ‘জিতলেই যদি, তবে মানুষ কেন এত আতঙ্কিত?’
প্রসঙ্গত, মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, গত ৭ দিনে সারা রাজ্যে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফতারির সংখ্যা ৭০। শনিবার রাজ্যজুড়ে ১৭ জন তৃণমূল নেতা গ্রেফতার হয়েছেন। এদিকে, ইডির হাতে ধরা পড়েছেন কলকাতা পুলিশের শান্তনু সিনহা বিশ্বাস। তাঁর সম্পত্তিও স্ক্যানারে। অন্যদিকে, সোনা পাপ্পু ধরা পড়তেই আরও বেশ কিছু প্রপার্টি উঠে আসছে চর্চায়। এর আগে, তপসিয়া কাণ্ডে চলেছে বুলডোজার। অন্যদিকে, বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি দখলের অভিযোগে, বেআইনি দখল মুক্ত করতেও চলেছে বুলডোজার। আর সেই পরিস্থিতির মাঝেই এবার তৃণমূল নেত্রী তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন কবিতা।
