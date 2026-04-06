    Mamata Banerjee Latest: 'শান্তিপুরে মিটিং শুনে অভিষেকের মা বলেছে, দুটো শাড়ি..', ঘরের কথা বললেন মমতা!

    শান্তিপুরের সভা থেকে কী বললেন দিদি!

    Published on: Apr 06, 2026 4:25 PM IST
    By Sritama Mitra
    বিধানসভা ভোট ২০২৬র রণদামামা বাজতেই বাংলা জুড়ে একাধিক পার্টির প্রচার অভিযান তুঙ্গে। ইতিমধ্যেই ঝড়ের গতিতে রাজ্যে একের পর এক সভা করছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁর সভা ছিল শান্তিপুরে। শান্তিপুরের তাঁর জগদ্বিখ্যাত। মুখ্যমন্ত্রীদের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারেও যে শান্তিপুরের শাড়ির কতটা কদর রয়েছে, তা এদিনের সভায় জানালেন মমতা। এছাড়াও তৃণমূল সুপ্রিমোর মুখে চেনা মেজাজে এদিন বিজেপি বিরোধিতার সুরও শোনা যায়।

    'শান্তিপুরে মিটিং শুনে অভিষেকের মা বলেছে, দুটো শাড়ি..', ঘরের কথা বললেন মমতা!
    এদিন সভার শুরুতেই মমতা জানান, তিনি তাঁর নিজের ডিজাইন করা শাড়ি পরে থাকেন। এদিনের সভা মঞ্চ থেকে দিদি বলেন, ‘আমি যে শাড়িটা আজ পরে এসেছি, এটা শান্তিপুরের। আমি নিজের ডিজ়াইন করা শাড়ি পরি। অনেকে নকলও করে। আমার বেশ ভাল লাগে।' তিনি একই সঙ্গে বলেন,' শান্তিপুরের শাড়ি, বসাকদের শাড়ি... বাপরে কী বিখ্যাত। পুজো এলে টের পাই!’ এরই সঙ্গে মমতা বলেন, ‘ আমি শান্তিপুরে মিটিংয়ে এসেছি শুনে, অভিষেকের মা বলেছে, ‘আমার জন্য দুটো শাড়ি এনো’। আমি কি এখন বাজারে যাব নাকি! মিটিংয়ে এসেছি।’ এর সঙ্গেই ভ্রাতকৃজায়াকে নিয়ে মমতা বলেন,‘ আসলে ও জানে। মজা করছে! এটুকু তো ‘এক্সপেক্ট’ করতেই পারে বাড়ির বৌ। সোনাদানা চায় না। হার চায় না, দুল চায় না। নববর্ষের আগে দুটো শাড়ি চাইলে সেটা দেব না? এর জন্য কারও উপর নির্ভর করার দরকার নেই।’

    এর সঙ্গে সঙ্গেই চেনা মেজাজে মমতা ফের একবার বিজেপি বিরোধিতার সুর চড়া করেন। শান্তিপুরের প্রচার মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘বাচ্চাছেলে দুষ্টুমি করলে থাপ্পড় দেন। একটু করেন। কিন্তু এই শয়তানগুলো বাংলাভাগ করতে এলে কী করবেন? গণতন্ত্রের থাপ্পড় দেবেন। তবেই এরা জব্দ হবে।’ জনসভার মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, ‘বিজেপি এক টাকা দিতে এলে নেবেন না। সতর্ক করে দিই। আমাদের নাম করেও কেউ ব্যাঙ্কের তথ্য চাইলে দেবেন। ‘টাকা পাঠাব’ বলে অ্যাকাউন্ট নম্বর নেবে। তার পর কার না কার কালোটাকা পাঠাবে। তার পর ইডি-সিবিআই পাঠিয়ে দেবে।’ দাপটের সঙ্গে তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ে যাওয়ার বার্তা দেন মঞ্চ থেকে, বলেন, ‘জন্মেছি বীরের মতো, মরবও বীরের মতো।’ এছাড়াও তিনি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ তৃণমূলের একাধিক প্রকল্পের সুখ্যাতি করেন। তাঁর সরকারের আনা স্কিমগুলি নিয়ে একাধিক বার্তা দেন মমতা। মমতা বলেন, ‘আরও স্কুল তৈরি করবে আমার সরকার। ওরা মানুষ হোক। আরও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল তৈরি করব। প্রাইভেট স্কুলে অনেক খরচ। অনেক হাসপাতাল তৈরি হয়েছে। আরও হবে।’ শান্তিপুরের মঞ্চ থেকে এসআইআর নিয়ে দিদির সাফ বার্তা, ‘আপনাদের কাউকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ হতে দেব না। আমরা লড়ে ২৫ লক্ষ নাম তো ঢোকাতে পেরেছি ভোটার তালিকায়। আরও পারব। কেউ আত্মহত্যা করবেন না।’

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

