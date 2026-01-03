Mausam Noor return to Congress: ‘মৌসম’ পালটাল বাংলায়, কংগ্রেস বলল ‘জিন্দা হ্যা’, INDI জোট নিয়ে খোঁচা তৃণমূলকেও

‘মৌসম’ পালটে গেল পশ্চিমবঙ্গে। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে কংগ্রেসে ফিরে এলেন বরকত গনি খান চৌধুরীর ভাগ্নি মৌসম বেনজির নুর। তবে তৃণমূল ছাড়লেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়দের বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও বিরূপ মন্তব্য বা নেতিবাচক কোনও মন্তব্য করেননি রাজ্যসভার সাংসদ। ‘পিচ’ প্রস্তুত থাকলেও বা ‘লোপ্পা’ বল দেওয়া হলেও সেই পথে হাঁটেননি। ‘দলে থেকে কাজ করতে পারছিলেন না’ বলেও কোনও মন্তব্য করেননি রাজ্যসভার সাংসদ। মৌসম স্রেফ দাবি করেছেন যে গণি খান পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে কাজ করবেন বলে মাসকয়েক ধরেই আলোচনা চলছিল। আর গণি খান একান্তভাবেই কংগ্রেসের সম্পদ। তাই পরিবার এককাট্টা থাকার জন্য কংগ্রেসে ফিরে এলেন বলে দাবি করেছেন মৌসম।
‘পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এখনও জিন্দা হ্যা’
তবে মৌসমের মতো নরম সুরে কথা বলেননি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদেশ কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক গোলাম আহমেদ মীর, মালদা উত্তরের কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর পাশে বসেই শাহরুখ খানের ‘পাঠান’ সিনেমার সংলাপ ধার করে জয়রাম বলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস এখনও জিন্দা হ্যা।’
ইন্ডিয়া জোট নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা কংগ্রেসের
সেইসঙ্গে ইন্ডিয়া জোটের সদস্য হয়েও কংগ্রেস কেন তৃণমূলের ঘর ভাঙাল, তা নিয়ে ঘাসফুল শিবিরের একটি মহল থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সেটার প্রেক্ষিতে জয়রাম খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘কেউ-কেউ আজ ইন্ডিয়া জোটের কথা বলছে, সেটা শুনে ভালো লাগছে।’
মৌসম দল পালটানোয় কি তৃণমূলের অস্বস্তি বাড়ল?
রাজনৈতিক মহলের মতে, জয়রামের সেই খোঁচায় তৃণমূল হয়তো বেশি পাত্তা দেবে না। কিন্তু মৌসমের আচমকা দলবদলে কিছুটা হলেও ব্যাকফুটে পড়ে গিয়েছে তৃণমূল। বিশেষত সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে শাসক দলের কিছুটা হলে অস্বস্তি আছে। মুর্শিদাবাদে সংখ্যালঘু ভোট কাটার লক্ষ্য নিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। আর পাশের মালদার এক সংখ্যালঘু নেত্রী তৃণমূল ছেড়ে দেওয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের কপালে কিছুটা হলেও ভাঁজ ফেলবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।
তৃণমূল সূত্রে খবর, মৌসম যে দল ছেড়ে দেবেন, সে বিষয়ে তেমন আভাস ছিল না। কারণ দিনকয়েক আগেই বিধানসভাভিত্তিক সমন্বয়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল মৌসমকে। যদি দলবদলের আভাস থাকত, তাহলে সম্ভবত সেই পদে বসানো হল না বরকত গনি খান চৌধুরীর ভাগ্নিকে।
