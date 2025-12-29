Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    WB Winter Forecast till 4th January: স্বাভাবিকের থেকে ৭.২ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা, মঙ্গলে কতটা শীত বাংলায়? কুয়াশা কোথায়?

    কুয়াশার জেরে সোমবার স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা)। কলকাতায় তো সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম ছিল। এরপর কী হবে?

    Published on: Dec 29, 2025 10:58 PM IST
    By Ayan Das
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    কুয়াশার জেরে সোমবার স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা)। মঙ্গলবার অবশ্য সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিনে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। একইস্তরে থাকবে তাপমাত্রা। তবে এই কয়েকদিন কুয়াশার দাপট থাকবে বেশ। সব জেলাতেই পরপর কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    কুয়াশার জেরে সোমবার স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা)। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    কুয়াশার জেরে সোমবার স্বাভাবিকের থেকে অনেকটাই কম ছিল পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা)। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    কোন কোন জেলায় কুয়াশা পড়বে এই কয়েকদিনে?

    ১) মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) একটি বা দুটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। সকালের দিকে কুয়াশা থাকবে।

    ২) একইভাবে মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) একটি বা দুটি জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা থাকবে।

    মঙ্গলবার বিভিন্ন জায়গার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কেমন থাকবে?

    ১) দার্জিলিং: ৫ ডিগ্রি।

    ২) কালিম্পং: ১০ ডিগ্রি।

    ৩) জলপাইগুড়ি: ১২ ডিগ্রি।

    ৪) শিলিগুড়ি: ১২ ডিগ্রি।

    ৫) কোচবিহার: ১৩ ডিগ্রি।

    ৬) রতুয়া: ১২ ডিগ্রি।

    ৭) মালদা: ১২ ডিগ্রি।

    ৮) বহরমপুর: ১০ ডিগ্রি।

    ৯) মুর্শিদাবাদ: ১১ ডিগ্রি।

    ১০) শান্তিনিকেতন: ১০ ডিগ্রি।

    ১১) শ্রীনিকেতন: ১০ ডিগ্রি।

    ১২) কৃষ্ণনগর: ১১ ডিগ্রি।

    ১৩) আসানসোল: ১০ ডিগ্রি।

    ১৪) বর্ধমান: ১০ ডিগ্রি।

    ১৫) আসানসোল: ১০ ডিগ্রি।

    ১৬) পুরুলিয়া: ১০ ডিগ্রি।

    ১৭) মেদিনীপুর: ১২ ডিগ্রি।

    ১৮) দিঘা: ১২ ডিগ্রি।

    ১৯) দমদম: ১৩ ডিগ্রি।

    ২০) সল্টলেক: ১৪ ডিগ্রি।

    ২১) হাওড়া: ১২ ডিগ্রি।

    ২২) ডায়মন্ড হারবার: ১৩ ডিগ্রি।

    ২৩) সুন্দরবন: ১৩ ডিগ্রি।

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রির আশপাশে থাকবে। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ১২ ডিগ্রির আশপাশে। আজ কুয়াশার জেরে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ওঠে মাত্র ১৮.২ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ৭.২ ডিগ্রি কম। আর কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৩.৫ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি কম।

    আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের কোথায় বৃষ্টি ও তুষারপাত হবে?

    ১) মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ২) মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে। শুক্রবার এবং শনিবার দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের একটি বা দুটি অংশে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাতের সম্ভাবনা আছে। আলিপুরদুয়ারের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শনিবার এবং রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    News/Bengal/WB Winter Forecast Till 4th January: স্বাভাবিকের থেকে ৭.২ ডিগ্রি কম তাপমাত্রা, মঙ্গলে কতটা শীত বাংলায়? কুয়াশা কোথায়?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes