    WB Winter Forecast till 20th January: মাঘের শুরুতে ‘বাঘা শীত’ নয়, চড়বে তাপমাত্রা, একের পর এক জেলায় ঘন কুয়াশা, কোথায়?

    মাঘের শুরুতে ‘বাঘা শীত’ নয়। চড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। একের পর এক জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতাও জারি করা হয়েছে। আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    Published on: Jan 14, 2026 7:57 PM IST
    By Ayan Das
    মাঘের শুরুতেই ‘বাঘা শীত’ পড়ার সম্ভাবনা আপাতত নেই। বরং মাঘের গোড়ার দিকেই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের জানানো হয়েছে, আগামী চারদিনে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু পরের তিনদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি বৃদ্ধি পাবে। তারইমধ্যে আগামী কয়েকদিন বিভিন্ন জেলায় কুয়াশা থাকবে। শুধু তাই নয়, কয়েকটি জেলায় ঘন কুয়াশার জন্য হলুদ সতর্কতাও জারি করেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

    মাঘের শুরুতে ‘বাঘা শীত’ নয়। চড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    মাঘের শুরুতে ‘বাঘা শীত’ নয়। চড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    কোন কোন জেলায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে?

    ১) আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) কুয়াশা পড়বে।

    ২) দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে শনিবার হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ; রবিবার হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া এবং সোমবার পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। যেদিন যে জেলার ঘন কুয়াশা পড়বে, সেদিন সেখানে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    ৩) উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) কয়েকটি অংশে হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার সকালের দিকে।

    ৪) উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে শুক্রবার দার্জিলিং ও উত্তর দিনাজপুর; শনিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা, রবিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা এবং সোমবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরের একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশা পড়বে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    শুষ্ক থাকবে সব জেলার আবহাওয়া

    বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

