    WB Winter Forecast till 22th January: প্রায় ১ ডিগ্রি পড়ল পারদ, সরস্বতী পুজোর আগে জাঁকিয়ে শীত বাংলায়? ঘন কুয়াশা কোথায়?

    আগামী ২৩ জানুয়ারি সরস্বতী পুজো পড়েছে। তারইমধ্যে একধাক্কায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমে গিয়েছে। আরও কয়েকটি জায়গায় কিছুটা কমেছে তাপমাত্রা। কিন্তু সেইটুকুই। আগামী কয়েকদিন পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    Published on: Jan 16, 2026 9:59 PM IST
    By Ayan Das
    একধাক্কায় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি সেলসিয়াস নেমে গিয়েছে। আরও কয়েকটি জায়গায় কিছুটা কমেছে তাপমাত্রা। কিন্তু সেইটুকুই। পারদ পতনের বিষয়টা শীঘ্রই উধাও হয়ে যেতে পারে। কারণ আর দু'দিন পর থেকেই পারদ চড়বে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। তবে পরবর্তী তিনদিনে উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে।

    সরস্বতী পুজোর আগে জাঁকিয়ে শীত নয় বাংলায়। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    সরস্বতী পুজোর আগে জাঁকিয়ে শীত নয় বাংলায়

    অর্থাৎ সরস্বতী পুজোর আগে খুব একটা জাঁকিয়ে শীত থাকবে না পশ্চিমবঙ্গে। আগামী বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) পর্যন্ত রাজ্যের সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ বা নদিয়া - কোথাও বৃষ্টি হবে না।

    শনিবার পশ্চিমবঙ্গের কোথায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?

    ১) দার্জিলিং: ৪ ডিগ্রি।

    ২) কালিম্পং: ৮ ডিগ্রি।

    ৩) জলপাইগুড়ি: ৯ ডিগ্রি।

    ৪) রামসাই: ৯ ডিগ্রি।

    ৫) কোচবিহার: ৭ ডিগ্রি।

    ৬) শিলিগুড়ি: ১৩ ডিগ্রি।

    ৭) রতুয়া: ৯ ডিগ্রি।

    ৮) মালদা: ৯ ডিগ্রি।

    ৯) মুর্শিদাবাদ: ১০ ডিগ্রি।

    ১০) বহরমপুর: ১০ ডিগ্রি।

    ১১) শান্তিনিকেতন: ৯ ডিগ্রি।

    ১২) শ্রীনিকেতন: ৮ ডিগ্রি।

    ১৩) আসানসোল: ১০ ডিগ্রি।

    ১৪) পুরুলিয়া: ১০ ডিগ্রি।

    ১৫) বাঁকুড়া: ৯ ডিগ্রি।

    ১৬) বিষ্ণুপুর: ৯ ডিগ্রি।

    ১৭) মেদিনীপুর: ১০ ডিগ্রি।

    ১৮) দিঘা: ১০ ডিগ্রি।

    ১৯) ডায়মন্ড হারবার: ১২ ডিগ্রি।

    ২০) অশোকনগর: ১০ ডিগ্রি।

    ২১) হাওড়া: ১০ ডিগ্রি।

    ২২) বর্ধমান: ১১ ডিগ্রি।

    ২৩) কৃষ্ণনগর: ১০ ডিগ্রি।

    ২৪) দমদম: ১২ ডিগ্রি।

    ২৫) সল্টলেক: ১৩ ডিগ্রি।

    ২৬) সুন্দরবন: ১২ ডিগ্রি।

    ২৭) আলিপুর: ১২ ডিগ্রি।

    ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে একাধিক জেলায়

    শনিবার, রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশা পড়বে। তবে অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়তে পারে। ঘন কুয়াশা পড়বে হাতেগোনা কয়েকটি জায়গায়।

    শনিবার উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদার একটি বা দুটি অংশে ঘন কুয়াশা পড়বে। রবিবার এবং সোমবার সকালের দিকে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। তাই ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে শনিবার পশ্চিম বর্ধমান ও বীরভূম; রবিবার হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া এবং সোমবার পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়ায় ঘন কুয়াশা পড়তে পারে। তার জেরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

