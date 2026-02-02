Edit Profile
crown
    Winter Weather Forecast in Kolkata: ‘শীত’ বাড়ল, চমক দিয়ে পরপর ২ দিন পারদ পতন, আজ কি ঠান্ডা আরও বাড়বে কলকাতায়?

    ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে গেল। পরপর দু'দিন মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে গিয়েছে। একটা সময় কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। আজ কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    Published on: Feb 02, 2026 7:59 AM IST
    By Ayan Das
    আরও কিছুটা কমল কলকাতার তাপমাত্রা। রবিবার যেমনটা মনে করা হয়েছিল যে মহানগরীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের আশপাশে চলে যাবে, সেটা হয়নি। বরং ১৫ ডিগ্রির নীচেই থাকল কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫.১ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৫ ডিগ্রি কম। রবিবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) ১৬.৮ ডিগ্রি থেকে নেমে ঠেকেছিল ১৫.২ ডিগ্রিতে। আর আজ সেটা আরও একটু কমে গিয়েছে। একইভাবে আগেরদিনের থেকে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও কিছুটা কমেছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছে ২৫.৬ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৪ ডিগ্রি কম।

    ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে গেল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)
    ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুতেই কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কমে গেল। (ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে পিটিআই)

    ১৫ থেকে ২৬ ডিগ্রি- আজ কলকাতার আবহাওয়ার কেমন থাকবে?

    সার্বিকভাবে আজ কলকাতার তাপমাত্রা এরকমই থাকবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রির আশপাশে থাকবে। আর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬ ডিগ্রির আশপাশে থাকতে পারে। সকালের দিকে অল্পবিস্তর কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়লেই আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

    এখন আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে পশ্চিমবঙ্গের

    আর কলকাতার মতোই আবহাওয়ার তেমন হেরফের হবে না পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায়। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলা (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) এবং দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    নতুন করে খুব বেশি পারদ পতন হবে না বাংলায়

    আর আপাতত পশ্চিমবঙ্গে নতুন করে তাপমাত্রার পতন হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী সাতদিন পশ্চিমবঙ্গের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মোটামুটি একই স্তরে থাকবে। অর্থাৎ সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না আগামী এক সপ্তাহে।

