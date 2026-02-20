Edit Profile
crown
    Kolkata Weather Forecast till 26th Feb: ৭৯ দিন পরে ১৯ ডিগ্রির ঘরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা! আজ দিনেই ‘ফুটবে’ ৩১-তে?

    ৭৯ দিন পরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে গেল। গত বুধবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। আর সেই উত্থান অব্যাহত থাকবে। গরম বাড়তে থাকবে কলকাতায়। কেমন থাকবে আবহাওয়া?

    Published on: Feb 20, 2026 9:08 AM IST
    By Ayan Das
    প্রায় তিন মাস পরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের গণ্ডি পেরিয়ে গেল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৯.২ ডিগ্রি। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৩ ডিগ্রি কম। তবে বৃহস্পতিবারের থেকে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (রাতের তাপমাত্রা) একধাক্কায় বৃদ্ধি পেয়েছে ২.২ ডিগ্রি। আর তার ফলে গত বছরের ২ ডিসেম্বরের পরে ফের কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রির গণ্ডি ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২০ ডিগ্রি। অর্থাৎ ৭৯ দিন পরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রিতে ছিল।

    ৭৯ দিন পরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ঘরে পৌঁছে গেল। (ফাইল ছবি, সৌজন্যে সমীর জানা/হিন্দুস্তান টাইমস)
    ৩০ ডিগ্রির উপরেই থাকল কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা

    অন্যদিকে মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) ৩০ ডিগ্রির উপরেই থাকল। গত বুধবার প্রায় তিন মাস পরে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল। তারপরও অব্যাহত থাকল সেই ধারা। বুধবারের আগে কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রিতে পৌঁছেছিল ২০ নভেম্বর। তারপর থেকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কমছিল। জানুয়ারিতেও ১৮ ডিগ্রিতে নেমে গিয়েছিল। পরবর্তীতে ধাপে-ধাপে বেড়ে এখন পৌঁছে গিয়েছে ৩০ ডিগ্রির ঘরে।

    আজই ৩১ ডিগ্রিতে ‘ফুটবে’ কলকাতা?

    তবে সেখানেই থামবে না পারদের ঊর্ধ্বমুখী যাত্রা। বরং এটাই শুরু বলে মনে করছেন আবহবিদরা। কারণ এখন কোনও ‘সিস্টেম’ নেই। মরশুমি পরিবর্তনের কারণেই পারদ চড়ছে। তাঁদের মতে, এই সপ্তাহান্তেই কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রির গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলতে পারে। সেটা আজও হতে পারে। আবার সেই গণ্ডি পেরোতে পারে শনিবারও। অন্যদিকে শনিবার বা রবিবারের মধ্যে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে যেতে পারে ২০ ডিগ্রিতে।

    আজ কলকাতার আবহাওয়া কেমন থাকবে?

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রির ঘরে থাকতে পারে। আংশিকভাবে মেঘলা থাকতে পারে কলকাতার আকাশ। তবে মেঘলা আছে বলেই বৃষ্টি হবে না। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই কলকাতায়। আসলে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) পর্যন্ত কলকাতার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

