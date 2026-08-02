Agnimitra Paul Reaction: 'আগামী ১ তারিখ থেকে...,' এবার রাস্তায় বালি-পাথর রাখলেই ফাইন, কড়া বার্তা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার

Agnimitra Paul Reaction: রাস্তায় নির্মাণসামগ্রী ফেলে রাখা এবং বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আরও কড়া পদক্ষেপের পথে রাজ্য সরকার। এবার থেকে রাস্তায় বালি, পাথর ফেলে রাখলে দিতে হবে ফাইন। এমনটাই জানালেন পুর এবং নগরোয়ন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। শুধু তাই নয়, রাজ্যে হকার উচ্ছেদ নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন।
রবিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুর এবং নগরোয়ন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'আগামী ১ তারিখ থেকে রাস্তায় বালি, পাথর ফেলে রাখলে ফাইন করা হবে। আপনার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, বিল্ডিংয়ের ভিতরে বালি, পাথর রাখুন, বাইরে রাখবেন না। যারা জমি কিনে রেখেছেন, ৩০ বছর পর বাড়ি করব, এটা হবে না। আপনার যদি জমি থাকে, সেই কেনা জমি পরিষ্কারের দায়িত্ব আপনারই। কেনা জমি ফেলে রেখে জঙ্গল, আবর্জনার স্তূপ তৈরি করা যাবে না।' সম্প্রতি হকার উচ্ছেদ ঘিরে তোলপাড় হয়েছে রাজ্য রাজনীতি। বাংলার একাধিক রেল স্টেশনে বুলডোজার দিয়ে দোকান ভাঙার ঘটনাকে ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছিল। এরপর কয়েকদিন আগে কলকাতা পুরসভার তরফে সুকান্ত সেতু এবং শিয়ালদহ ফ্লাইওভারের নিচের দোকানগুলির কাছে উচ্ছেদের নোটিশ পাঠানো হয়। সেখানে বলা হয়, সাতদিনের মধ্যে জায়গা খালি করে দিতে হবে। যদিও সেরকম কিছু ঘটেনি।
এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের অগ্নিমিত্রা পাল জানালেন, দুর্গাপুজো পর্যন্ত রাজ্যে কোনও হকার উচ্ছেদ করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, ‘দুর্গাপুজো পর্যন্ত কোনও হকার উচ্ছেদ করা হবে না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ অর্থাৎ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে এর পাশাপাশি হকারদের সতর্কবার্তা দিয়েছেন মোদী। তিনি জানিয়েছেন, ফুটপাথ দখল করে কোনওভাবেই ব্যবসা করা চলবে না। ইতিমধ্যেই ফুটপাথে দোকান বসানো নিয়ে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সেক্টর ফাইভে যে সমস্ত দোকান ছিল ফুটপাথে সেগুলোকে ভেঙে অপেক্ষাকৃত ছোট জায়গা করে ব্যবসা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অফিসপাড়ায় কোনওভাবেই আগুন জ্বালিয়ে দোকানে ব্যবসা করা যাবে না। এদিন অগ্নিমিত্রা পাল স্পষ্ট করে বলে দেন, 'যাঁরা সম্পূর্ণ ফুটপাথ দখল করে বসে রয়েছেন, তাঁদের ফুটপাথ ছেড়ে এমনভাবে ব্যবসা করতে হবে যাতে সাধারণ মানুষের চলাচলে কোনও বাধা না হয়। একজনের সুবিধার জন্য এত মানুষের অসুবিধা হতে পারে না। তাই ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা করা যাবে না।’
Home/Bengal/Agnimitra Paul Reaction: 'আগামী ১ তারিখ থেকে...,' এবার রাস্তায় বালি-পাথর রাখলেই ফাইন, কড়া বার্তা মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার