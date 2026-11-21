২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Modi slams Left: ‘বামেদের জন্যই বাংলা পিছিয়ে’, লাল ঝান্ডা দেখিয়ে সেমিকন্ডাক্টর সংস্থাকে তাড়ানোর অভিযোগ মোদীর
প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টরের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার ভারতে বিনিয়োগের পুরনো সম্ভাবনার প্রসঙ্গ সামনে আনেন। ষাটের দশকে সংস্থাটির এশিয়ায় উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ বাস্তবায়িত হয়নি।
বাংলার শিল্পের ইতিহাসে বাম আমলের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার খড়্গপুর আইআইটির ৭৫ বছর পূর্তি বা প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বামফ্রন্টের শাসনকালকে নিশানা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং শ্রমিক আন্দোলনের জেরে এক সময় বাংলার শিল্পক্ষেত্রে বড় সম্ভাবনা তৈরি হলেও তা কাজে লাগানো যায়নি। এমনকি সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের একটি বড় সংস্থাকেও বাংলা থেকে কার্যত তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে প্রযুক্তি ও শিল্পের দুনিয়ায় এগিয়ে যাওয়ার একটি বড় সুযোগ হাতছাড়া হয় দেশের। আইআইটির মঞ্চ থেকেই বাংলার শিল্পায়নের অতীত এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দেন মোদী।
দ্য ওয়ালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের পুরনো ইতিহাসের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, যে সময় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ নতুন প্রযুক্তি ও শিল্পের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছিল, সে সময় ভারতে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং নীতিগত সমস্যার কারণে সুযোগ নষ্ট হয়েছে। বাংলাতেও শিল্পের পরিবেশ অনুকূল না থাকায় বিনিয়োগকারীরা আগ্রহ হারিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সুযোগ হাতছাড়া
সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী চিপ বর্তমানে বিশ্বের প্রযুক্তি ও অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, গাড়ি, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা—প্রায় সব ক্ষেত্রেই এই প্রযুক্তির ব্যবহার রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ফেয়ারচাইল্ড সেমিকন্ডাক্টরের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থার ভারতে বিনিয়োগের পুরনো সম্ভাবনার প্রসঙ্গ সামনে আনেন। ষাটের দশকে সংস্থাটির এশিয়ায় উৎপাদন কেন্দ্র তৈরির পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ বাস্তবায়িত হয়নি। পরে মালয়েশিয়া সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা করে নেয়। প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, পঞ্চাশ বছর আগেই ভারতে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির সংস্থা এসেছিল, কিন্তু লাল ঝান্ডা দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।
মোদীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এই ঘটনাকে ভারতের শিল্পনীতির একটি বড় ব্যর্থতা হিসাবেই দেখানো হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দূরদর্শী সিদ্ধান্তের অভাব এবং রাজনৈতিক বাধার কারণে ভারত প্রযুক্তির এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছিল। তবে ঐতিহাসিক বিবরণে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়ার পিছনে কেন্দ্রীয় স্তরের নীতিগত ও প্রশাসনিক বাধার কথাও উঠে এসেছে।
বিকশিত ভারতের স্বপ্নে প্রযুক্তিই হাতিয়ার
প্রধানমন্ত্রী শুধু অতীতের সমালোচনাতেই থেমে থাকেননি। তাঁর বক্তব্যে উঠে এসেছে ভবিষ্যতের ভারতের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা বাড়ানোর প্রসঙ্গও। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে দেশকে প্রযুক্তি ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হতে হবে বলে বার্তা দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ভারতের নিজস্ব উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানোর উপর জোর দিয়েছেন।
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে কেন্দ্রীয় সরকার সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে বিনিয়োগ টানতে একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। গুজরাত ও অসমে চিপ উৎপাদন এবং প্যাকেজিং কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই শিল্পে দেশীয় প্রযুক্তি, গবেষণা এবং দক্ষ কর্মী তৈরির উপরেও গুরুত্ব দিচ্ছে কেন্দ্র।
আইআইটির মঞ্চে বাংলার শিল্পের ভবিষ্যৎ
১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইটি খড়্গপুর দেশের প্রথম আইআইটি। শনিবার প্রতিষ্ঠানের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ৭৫ জন পড়ুয়ার সঙ্গে মতবিনিময় এবং স্মারক মুদ্রা উন্মোচনের কর্মসূচিও ছিল তাঁর সফরে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আর এন রবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত ছিলেন।
সব মিলিয়ে, আইআইটির প্ল্যাটিনাম জুবিলি অনুষ্ঠানে প্রযুক্তি ও শিক্ষার পাশাপাশি বাংলার শিল্পায়নের অতীতও রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। বাম আমলের শিল্পনীতি নিয়ে মোদীর মন্তব্য আগামী দিনে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন বিতর্ক তৈরি করতে পারে।