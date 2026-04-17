বিচারকদের ঘেরাওয়ের ঘটনায় মোফাক্কেরুলের ভূমিকা 'রহস্যজনক', দাবি NIA-র, এক মামলায় জামিন পেলেও জেলে থাকতে হবে AIMIM নেতাকে

বিচারকদের ঘেরাওয়ের ঘটনায় মোফাক্কেরুলের ভূমিকা 'রহস্যজনক', দাবি NIA-র, এক মামলায় জামিন পেলেও জেলে থাকতে হবে AIMIM নেতাকে
Mofakkerul Islam: মালদার মোথাবাড়িতে বিচারকদের আটকে রাখার মামলায় ধৃত মোফাক্কেরুল ইসলাম একটি মামলায় জামিন পেয়েছে। তবে তার বিরুদ্ধে থাকা অন্য মামলায় জামিন না পাওয়ায় আপাতত জেলেই থাকতে হবে তাকে। এদিকে আদালতে মোফাক্কেরুলের বিরুদ্ধে এনআইএ-র দাবি, বিচারকদের আটকে রেখে অশান্তি পাকানোর ঘটনায় এআইএমআইএম নেতার ভূমিকা ছিল 'রহস্যজনক'। উল্লেখ্য, মোফাক্কেরুল সহ ১২ জনকে নিজেদের হেফাজতে চায় এনআইএ। তবে এর মধ্যে আদালত ১০ জনের এনআইএ হেফাজত মঞ্জুর করে। প্রসঙ্গত, এই মামলায় সব মিলিয়ে ৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এখনও পর্যন্ত।
এদিকে অভিযুক্ত মোফাক্কেরুলের আইনজীবীর দাবি, ১ এপ্রিল রাত ৯টা নাগাদ কালিয়াচকে পৌঁছেছিল মোফাক্কেরুল। সেখানে নাকি বিক্ষোভে আটকে পড়েছিল সে। পরে রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ সুজাপুরে গিয়েছিল মোফাক্কেরুল। তখন নাকি প্রশাসন মোফাক্কেরুলের সাহায্য চেয়েছিল জমায়েত সরানোর জন্য। এদিকে এনআইএ-র দাবি, পুলিশ নাকি মোফাক্কেরুলকে বারবার সতর্ক করেছিল। তা সত্ত্বেও মোফাক্কেরুল উস্কানি দিয়ে গিয়েছিলেন।
রিপোর্ট অনুযায়ী, ১ এপ্রিল বিকেল ৪টে থেকে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস ঘেরাও করে বহু মানুষ। সেই সময় বিডিও অফিসে ছিলেন ৭ জন বিচারক। গভীর রাত পর্যন্ত এই সব বিচারকদের বিডিও অফিসেই আটকে রাখে বিক্ষোভকারীরা। সেই ঘটনার নেপথ্যে অন্যতম 'মাথা' মোফাক্কেরুল ছিল বলে অভিযোগ। প্রায় ৮ ঘণ্টা ধরে কালিয়াচক ২ ব্লক অফিসে ঘেরাও ছিলেন ৭ বিচারক। প্রায় মধ্যরাতে সেই বিচারকদের উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। এদিকে এই ঘটনার পরও বিচারকদের ওপর হামলার চেষ্টা হয় বলে অভিযোগ। কালিয়াচক ২ ব্লক অফিস থেকে যখন বিচারকদের পুলিশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়, সেই কনভয়ে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা। পুলিশ কনভয়ের গাড়ির কাচ ভেঙে যায় সেই হামলায়। সেই ঘটনার প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার মূলচক্রী হিসাবে মোফাক্কেরুলের নাম উঠে আসে। নাম জড়ায় আইএসএফ প্রার্থীরও।
মোফাক্কেরুল এক সময়ে রায়গঞ্জ জেলা আদালতের আইনজীবী ছিল। পরে কলকাতা হাইকোর্টেও প্র্যাক্টিস শুরু করে। বর্তমানে কলকাতায় থাকলেও তার আদি বাড়ি ইটাহারের পোরসা হাটখোলায়। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে আসাদউদ্দিন ওয়াইসির দলের প্রার্থী হয়েছিল মোফাক্কেরুল। ইটাহারের এমআইএম প্রার্থী হিসাবে মাত্র ৮৩১টি ভোট পেয়েছিল সে, যা কি না নোটার থেকেও অনেক কম ছিল।
