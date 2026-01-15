Mohun Bagan vs East Bengal Live Streaming: জানুয়ারিতেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মহারণ! কলকাতা ডার্বি কবে? কোথায় লাইভ দেখবেন?

আজ থেকে শুরু হল রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের (আরএফডিএল) রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার পর্ব। সেই অনূর্ধ্ব-২১ ফুটবল টুর্নামেন্টের রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার পর্বের প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছে ডায়মন্ড হারবার এবং ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব। কল্যাণী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচ হচ্ছে। তবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট এবং ইস্টবেঙ্গলকে মাঠে খেলতে দেখার জন্য আরও কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। কারণ আগামিকাল (শুক্রবার) মাঠে নামছে মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল। আর দিনদশেক পরে
মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল - কলকাতা ডার্বি কবে?
ডিফেন্ডিং আরডিএফএল চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান শুক্রবার খেলবে বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পসের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে সবুজ-মেরুনের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এফসি শুক্রবার বিকেলের ম্যাচে ব্যারাকপুর স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে ইউনাইটেড এসসির। আর সবথেকে প্রতীক্ষিত ম্যাচ তথা কলকাতা ডার্বি হবে আগামী ২৫ জানুয়ারি। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ম্যাচটা দেওয়া হবে। দুপুর ২ টো ৩০ মিনিট থেকে শুরু হবে ম্যাচ। যে ম্যাচটি রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন স্পোর্টসের ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
কোন কোন দল পরবর্তী পর্যায়ে যাবে?
রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগের নিয়ম অনুযায়ী, রিজিওনাল কোয়ালিফায়ার (কলকাতা পর্যায়) শেষে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা তিনটি দল জোনাল গ্রুপ পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান - দু'দলের কাছেই জোনাল গ্রুপ পর্বে খেলার সুযোগ আছে।
RFDL-র দ্বিতীয় দিনের ম্যাচের সূচি
১) সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট: মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট বনাম বেঙ্গল ফিউচার চ্যাম্পস।
২) দুপুর ২ টো ৩০ মিনিট: ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম ইউনাইটেড এসসি।
