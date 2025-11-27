Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    2026 Holiday List: নবান্ন প্রকাশ করল ২০২৬ ছুটির তালিকা, তারিখের লিস্টে দীর্ঘ উইকেন্ড বহু

    নতুন বছর আসার ৩৩ দিন আগে, ২০২৬ সালের ছুটির লিস্ট প্রকাশ করে দিল নবান্ন।

    Published on: Nov 27, 2025 9:24 PM IST
    By Sritama Mitra
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ২০২৬ সালের ছুটির তালিকা প্রকাশ করল নবান্ন। চলতি বছরে প্রায় ৮ টি ছুটি নষ্ট হতে দেখা যাচ্ছে লিস্টে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের অর্থ দফতরের তরফে এই মর্মে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের ছুটির তালিকার পাশাপাশি কেন্দ্রের নেগোশিয়েব্‌ল ইন্সট্রুমেন্ট আইন (এনআইএ) অনুযায়ী ছুটি এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎসব ভিত্তিক ছুটির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। দেখে নেওয়া ২০২৬ সালে মোট ছুটি কতদিন।

    নবান্ন প্রকাশ করল সরকারি কর্মীদের ২০২৬ ছুটির তালিকা, তারিখের লিস্টে দীর্ঘ উইকেন্ড দেখে নিন
    নবান্ন প্রকাশ করল সরকারি কর্মীদের ২০২৬ ছুটির তালিকা, তারিখের লিস্টে দীর্ঘ উইকেন্ড দেখে নিন

    কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর প্রতি বছর এনআই অ্যাক্ট এনআই অ্যাক্ট, ১৮৮১ অনুযায়ী ছুটির তালিকা প্রকাশ করে। সেটি রাজ্যের ভিত্তিতে এক এক রকমের হয়। সেই তালিকায় এবার পশ্চিমবঙ্গের জন্য ২৭ টি ছুটি বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া, রাজ্য সরকার দিচ্ছে আরও ২৪টি ছুটি। দেখে নেওয়া যাক তালিকা।

    কেন্দ্রীয় আইন অনুসারে ২০২৬ ছুটির তালিকা:-

    ২০২৬ সালের ছুটি বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি দিয়ে শুরু হচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী, ১২ জানুয়ারি, সেদিন সোমবার। এদিকে, নেতাজির জন্মজয়ন্তী শুক্রবার ২৩ জানুয়ারির দিনেই সরস্বতী পুজোও পড়েছে, ফলে দীর্ঘ উইকেন্ড পড়বে। এরপর দেশের সাধারণতন্ত্র দিবস ২৬ জানুয়ারি, সোমবার। মঙ্গলবার ৩ মার্চ দোলযাত্রা পড়েছে। ইদ-উল-ফিতর ২০২৬ সালে পড়েছে ২১ মার্চ, শনিবার। এরপর ২৬ মার্চ, বৃহস্পতিবার রামনবমী। ৩১ মার্চ, মঙ্গলবার মহাবীর জয়ন্তী। ৩ এপ্রিল, শুক্রবার মহাবীর জয়ন্তী, ফলত রয়েছে দীর্ঘ উইকেন্ড। আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী শুক্রবার ১৪ এপ্রিল। বাংলা নববর্ষ পড়েছে ১৫ এপ্রিল, বুধবার। মে ডে, ১ মে, শুক্রবার পড়ছে, এক্ষেত্রেও দীর্ঘ উইকেন্ড থাকছে। এরপর ১ মে বুদ্ধপূর্ণিমার দিনটিও শুক্রবার, ফলত মিলবে আরও এক দীর্ঘ উইকেন্ড। এরপর শনিবার রবীন্দ্রজয়ন্তী ৯ মে, ফলে পরের দিনটিও রবিবার হওয়ায় ছুটির সুযোগ থাকছে। ইদুজ্জোহা, ২৭ মে ,বুধবার।মহরম, ২৬ জুন ,শুক্রবার। স্বাধীনতা দিবস রয়েছে ১৫ অগস্ট,শনিবার। ৪ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী পড়েছে শুক্রবার। অক্টোবরের ২ তারিখে গান্ধী জয়ন্তীও পড়েছে শুক্রবার। ফলত দীর্ঘ উইকেন্ডের সংখ্যা এই তালিকা অনুযায়ী বহু রয়েছে। এরপর মহালয়া শনিবার ১০ অক্টোবর রয়েছে। দুর্গাপুজোর জন্য ১৯ অক্টোবর সোমবার থেকে ২১ অক্টোবর, বুধবার পর্যন্ত ছুটি। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ১১ নভেম্বর,বুধবার। নানকজয়ন্তী, ২৪ নভেম্বর ,মঙ্গলবার। বড়দিন, ২৫ ডিসেম্বর ,শুক্রবার।

    রাজ্যসরকারী ছুটির তালিকা:-

    ২০২৬ সালে সরস্বতী পুজোর আগের দিন বৃহস্পতিবার ২২ জানুয়ারি ছুটি। শবে বরাত পড়েছে ৪ ফেব্রুয়ারি, বুধবার। সেদিন রয়েছে ছুটি। ১৪ ফেব্রুয়ারি ,শনিবার, পঞ্চানন বর্মার জন্মবার্ষিকীতে ছুটি রয়েছে। ৪ মার্চ, বুধবার দোলযাত্রা। ১৭ মার্চ ,মঙ্গলবার, হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী। ইদ-উল-ফিতরের আগের দিন ২০ মার্চ, শুক্রবার রয়েছে ছুটি। রথযাত্রা পড়ছে ১৬ জুলাই, দিনটি বৃহস্পতিবার। ফাতেহা-দোয়াজ়-দাহাম, ২৬ অগস্ট পড়েছে বুধবার। রাখিবন্ধন, ২৮ অগস্ট ,শুক্রবার পড়ছে। বিশ্বকর্মা পুজো পড়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। রাজ্যসরকারি ছুটি অনুযায়ী দুর্গাপুজোর ছুটি, চতুর্থী ((১৫ অক্টোবর) থেকে শুরু, আর তা থাকবে লক্ষ্মীপুজোর পরের দিন(২৬ অক্টোবর) পর্যন্ত রয়েছে। কালীপুজো (অতিরিক্ত ছুটি), ছুটি শুরু ৯ নভেম্বর,সোমবার থেকে এবং ১০ নভেম্বর,মঙ্গলবার পর্যন্ত রয়েছে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের দিন, ১২ নভেম্বর ,বৃহস্পতিবার ছুটি। ছটপুজোর অতিরিক্ত ছুটি সোমবার ১৬ নভেম্বর।

    এ ছাড়াও, ইস্টার স্যাটারডে উপলক্ষে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের জন্য ৪ এপ্রিল,শনিবার ছুটি থাকবে। হুল দিবস উপলক্ষে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ভূক্তরা ছুটি পাবে ৩০ জুন ,মঙ্গলবার। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার লোকজন কবি ভানু ভক্তের জন্মদিবস উপলক্ষে ১৩ জুলাই,সোমবারদিন ছুটি পাবেন।

    News/Bengal/2026 Holiday List: নবান্ন প্রকাশ করল ২০২৬ ছুটির তালিকা, তারিখের লিস্টে দীর্ঘ উইকেন্ড বহু
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes