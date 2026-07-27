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    Nabanna: নীল-সাদা অধ্যায় অতীত! বদলের বাংলায় পাল্টাল নবান্নের রং

    Nabanna: রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল আমলের চেনা নীল-সাদার উপর গেরুয়া রঙের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। বিগত দু’মাসে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে এই ছবি।

    Published on: Jul 27, 2026, 20:37:30 IST
    By Sahara Islam
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    Nabanna: রাজ্যে পালাবদলের পর কেটে গিয়েছে দু’মাসের বেশি সময়। তৃণমূল কংগ্রেস জমানার অবসান ঘটিয়ে বাংলায় ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি। রাজনৈতিক রং বদলের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার রংও ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে। এবার সেই পালাবদলের পর ছাপ এসে পড়ল রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন নবান্নে। দীর্ঘ ১৫ বছর পর পাল্টাল নবান্নের নাম ফলকের রঙ। নীলের বদলে এবার তা সাজল গেরুয়া রঙে।

    বদলের বাংলায় পাল্টাল নবান্নের রং (সৌজন্যে টুইটার)
    বদলের বাংলায় পাল্টাল নবান্নের রং (সৌজন্যে টুইটার)

    নীলের বদলে গেরুয়া রঙে রঙিন নবান্নের নামফলক

    রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল আমলের চেনা নীল-সাদার উপর গেরুয়া রঙের প্রলেপ পড়তে শুরু করেছে। বিগত দু’মাসে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে এই ছবি। এবার রঙবদল হল নবান্নের। বিগত প্রায় দেড় দশক ধরে নবান্নের নামফলকের রঙ ছিল নীল, এবার তা হল গেরুয়া। বিধানসভা নির্বাচনে ফলপ্রকাশের পর গেরুয়া রঙের আলোয় সেজে উঠেছিল রাজ্যের প্রশাসনিক ভবন। এবার পাকাপাকি রঙবদল করা হল। যদিও সম্পূর্ণ নবান্ন ভবনের রঙ বদলানো হয়নি। শুধুমাত্র মাথায় থাকা নামফলকের রঙ নীল থেকে গেরুয়া করা হয়েছে। বিষয়টিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

    পুরো ভবনের রঙেরই কী পরিবর্তন হবে?

    রাজনৈতিক মহলের মতে, নবান্নের নামফলকের রঙ বদল শুধুমাত্র একটি প্রতীকী পরিবর্তন নয়, বরং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় শুরুর ইঙ্গিত স্পষ্ট। এদিকে আপাতত শুধু নামফলকের রঙ বদলানো হলেও আগামীদিনে সম্পূর্ণ ভবনের রঙ গেরুয়া করা হবে কিনা সেই বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা হয়নি। তবে পালাবদলের পর রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নীল-সাদার উপর যেভাবে গেরুয়া প্রলেপ পড়ছে, তাতে সম্পূর্ণ নবান্ন ভবনের রঙে গেরুয়া করে দেওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। এমনটাই মত বিশেষজ্ঞদের।

    এদিকে, কয়েকদিন আগেই রাজ্যের স্কুলগুলির ইউনিফর্মের রঙ বদলের কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। ২০২২ সালে সরকারি স্কুলের ইউনিফর্মের রঙ নীল-সাদা করেছিল তৎকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। তবে, পালাবদলের পর সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট জানিয়েছেন, নীল-সাদা ইউনিফর্ম আর নয়। ২০২২ সালের আগে যে স্কুলের নিজস্ব ইউনিফর্ম বা পোশাকের রং ছিল, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে আবারও সেই পুরনো রূপেই ফিরতে চলেছে স্কুলগুলি। সব মিলিয়ে নবান্নের চূড়ায় নীল সরিয়ে গেরুয়া ফলক বসানোর ঘটনাটি স্রেফ একটা সাধারণ সংস্কার বা সৌন্দর্যায়নের কাজ নয়। এটিকে নতুন জমানার ক্ষমতার ঘোষণা এবং প্রশাসনিক দর্শনের বদল হিসেবেই দেখছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷

    Home/Bengal/Nabanna: নীল-সাদা অধ্যায় অতীত! বদলের বাংলায় পাল্টাল নবান্নের রং
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