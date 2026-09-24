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Nandigram Congress Candidate: নতুন মামলাতেও আপাতত গ্রেফতার নয়, নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকে রক্ষাকবচ হাই কোর্টের

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি-আন্দোলন পর্বের পুরনো মামলাগুলিকে ঘিরে। নন্দীগ্রামে তৎকালীন জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলনের সময় খুন, খুনের চেষ্টা, গোলমাল এবং লুটপাটের মতো অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলাগুলির একটিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর চণ্ডীপুর থেকে মিলনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

Published on: Sep 24, 2026, 13:53:12 IST
By Abhijit Chowdhury
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নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচনের আগে কিছুটা স্বস্তি পেলেন জেলবন্দি কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান। তাঁর বিরুদ্ধে ফের একটি পুরনো মামলা সামনে আসায় কলকাতা হাই কোর্টে উঠেছিল প্রশ্ন। বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ওই নতুন মামলায় মিলনের বিরুদ্ধে কোনও জবরদস্তিমূলক পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ। এমনকি ওই মামলায় তাঁকে নতুন করে গ্রেফতার দেখানোও যাবে না।

Bengal Congress claimed on Friday that Nandigram bypoll candidate Milan Pradhan was arrested.
Bengal Congress claimed on Friday that Nandigram bypoll candidate Milan Pradhan was arrested.

ঘটনার সূত্রপাত ২০০৭ সালের নন্দীগ্রাম জমি-আন্দোলন পর্বের পুরনো মামলাগুলিকে ঘিরে। নন্দীগ্রামে তৎকালীন জমি অধিগ্রহণ-বিরোধী আন্দোলনের সময় খুন, খুনের চেষ্টা, গোলমাল এবং লুটপাটের মতো অভিযোগে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলাগুলির একটিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থেকে মিলনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অ-জামিনযোগ্য পরোয়ানা ছিল বলে রাজ্যের তরফে আদালতে জানানো হয়েছে।

মিলনের গ্রেফতারির পর বিষয়টি নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হন তাঁর আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য ছিল, প্রায় দুই দশক আগের মামলায় এত দিন পরে গ্রেফতারির কারণ নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। আরও অভিযোগ, আদালতে রাজ্যের তরফে জানানো হয়েছিল যে, কয়েকটি মামলার বাইরে তাঁর বিরুদ্ধে আর কোনও মামলা বিচারাধীন নেই। কিন্তু তার পরেই নতুন একটি মামলায় তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়টিই বৃহস্পতিবারের শুনানিতে আদালতের নজরে আনা হয়।

মিলনের আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য আদালতে দাবি করেন, আগের শুনানিতে রাজ্য যে অবস্থান জানিয়েছিল, পরের ঘটনাপ্রবাহ তার সঙ্গে মিলছে না। তাঁর বক্তব্য, নতুন মামলাটির কথা আগে জানানো হয়নি এবং সেই মামলায় ৭ অক্টোবর পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। ফলে উপনির্বাচনের প্রচারের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর মক্কেল কার্যত জেলবন্দি হয়ে পড়েছেন।

রাজ্যের পক্ষে অতিরিক্ত অ্যাডভোকেট জেনারেল রাজদীপ মজুমদার অবশ্য অন্য বক্তব্য রাখেন। তাঁর দাবি, নতুন মামলায় মিলনকে ১৯ সেপ্টেম্বরই গ্রেফতার করা হয়েছিল, অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বরের আগের ঘটনাই এটি। ওই মামলায় ২০২১ সাল থেকেই গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর ছিল বলেও রাজ্যের তরফে জানানো হয়। রাজ্য আরও জানিয়েছে, নির্বাচনী প্রার্থীদের বিরুদ্ধে পুরনো পরোয়ানা কার্যকর করার বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরদারির আওতায় আসে।

এই বক্তব্য শুনে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন তোলেন, ২০২১ সালে যদি পরোয়ানা জারি হয়ে থাকে, তা হলে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে এসে কেন সেই মামলায় গ্রেফতারি করা হল। বিশেষ করে আদালতের নথিতে নতুন মামলাটি আগে স্পষ্ট ভাবে সামনে না আসায় বিচারপতি বিষয়টি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

শেষ পর্যন্ত আদালত নতুন মামলাটিতে আপাতত কোনও দমনমূলক পদক্ষেপ না করার নির্দেশ দিয়েছে। ১২ অক্টোবর পর্যন্ত মিলনকে ওই মামলায় ‘গ্রেফতার’ দেখানো যাবে না বলেও স্পষ্ট করেছে আদালত। তাঁর অন্য মামলাগুলির বিষয়ে আগের শুনানিতে রাজ্য জানিয়েছিল, সেগুলিতে আপাতত নতুন করে পদক্ষেপ করা হবে না।

নন্দীগ্রাম বিধানসভার উপনির্বাচন হওয়ার কথা ৬ অক্টোবর। ফলে নির্বাচনের ঠিক আগে প্রার্থীর গ্রেফতারি, পুরনো মামলার নথি এবং আদালতের নির্দেশ—সব মিলিয়ে বিষয়টি রাজনৈতিক এবং আইনি, দুই দিক থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে মিলনের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া পুরনো মামলাগুলির অভিযোগের বিচার এখনও আদালতের প্রক্রিয়ার বিষয়। আগামী ১২ অক্টোবর এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/Nandigram Congress Candidate: নতুন মামলাতেও আপাতত গ্রেফতার নয়, নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলনকে রক্ষাকবচ হাই কোর্টের
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