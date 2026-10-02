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মহালয়ার ইডেনের অনুষ্ঠানে নেই মোদী? শেষ মুহূর্তে বদল সূচি, আসতে পারেন অমিত শাহ

প্রাথমিক পরিকল্পনাটি ছিল বেশ বড় মাপের। মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন থেকেই দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতির পরিকল্পনা ছিল। এমনকি ইডেনের মাঠে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে করে ঘোরার কর্মসূচিও রাখা হয়েছিল।

Published on: Oct 2, 2026, 14:40:33 IST
By Abhijit Chowdhury
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মহালয়ার দিন ইডেন গার্ডেন্সে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর থাকার কথা ছিল। অনুষ্ঠান ঘিরে তৈরি হয়েছিল বিস্তর আয়োজনও। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সেই পরিকল্পনায় বদল আসতে পারে বলে খবর। সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আগামী ১০ অক্টোবর মহালয়ার দিনে ইডেনে প্রধানমন্ত্রীকে আর দেখা নাও যেতে পারে। তাঁর বদলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

ইডেনের মাঠে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে করে ঘোরার কর্মসূচিও রাখা হয়েছিল। (Narendra Modi Photo Gallery)
ইডেনের মাঠে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে করে ঘোরার কর্মসূচিও রাখা হয়েছিল। (Narendra Modi Photo Gallery)

প্রাথমিক পরিকল্পনাটি ছিল বেশ বড় মাপের। মহালয়ার সন্ধ্যায় ইডেন থেকেই দুর্গাপুজোর আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ার কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতির পরিকল্পনা ছিল। এমনকি ইডেনের মাঠে প্রধানমন্ত্রীর গাড়িতে করে ঘোরার কর্মসূচিও রাখা হয়েছিল। এখন প্রধানমন্ত্রীর সফর না হলে সেই সূচিতেও পরিবর্তন আনতে হবে বলে রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

মহালয়ার অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইডেনে একাধিক বিশেষ আয়োজন রাখা হয়েছে। রেড রোড ধরে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা বেরোনোর কথা। সেখানে রাজ্যের ২৩টি জেলার আলাদা আলাদা নৃত্যকলার পরিবেশনা থাকার কথা রয়েছে। ইডেনে এক হাজার মহিলার উলুধ্বনি এবং হাজার হাজার ঢাকির একসঙ্গে বাদ্যও অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে জায়গা করার লক্ষ্য নিয়েও এই আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠান চলাকালীন শ্রেয়া ঘোষালের গানও শোনার কথা ছিল।

এর আগে একাধিক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছিল, মহালয়ার দিন ইডেন থেকে কলকাতার কয়েকটি বড় দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। সুরুচি সংঘ, শ্রীভূমি স্পোর্টিং, সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, চেতলা অগ্রণী এবং ত্রিধারা সম্মিলনীর পুজো সেই তালিকায় রয়েছে। অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার শিল্পী অংশ নেবেন বলেও প্রস্তুতি চলছিল।

প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে নিরাপত্তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল অনেক আগেই। ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন্স এসপিজির নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনার কথা প্রশাসনিক সূত্রে আগেই প্রকাশ্যে এসেছিল। মাঠে বিপুল সংখ্যক দর্শক এবং বিশিষ্ট অতিথির উপস্থিতির সম্ভাবনাও ছিল।

এখন নতুন করে যে সূচির কথা সামনে এসেছে, তাতে অমিত শাহের উপস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। এবিপি আনন্দও জানিয়েছে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে সিএবির বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উপস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে ইডেন থেকেই কয়েকটি পুজোর উদ্বোধনের কর্মসূচিও তাঁর হাতে যেতে পারে বলে খবর। তবে সরকারি ভাবে চূড়ান্ত সূচি এখনও প্রকাশ করা হয়নি।

ফলে মহালয়ার ইডেন অনুষ্ঠানকে ঘিরে এখন মূল প্রশ্ন, শেষ পর্যন্ত কে থাকবেন মঞ্চে। কয়েক সপ্তাহ ধরে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি চলছিল, তাতে শেষ মুহূর্তে পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর সফর এবং অনুষ্ঠানের চূড়ান্ত সূচি নিয়ে আরও স্পষ্ট ছবি মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/Bengal/মহালয়ার ইডেনের অনুষ্ঠানে নেই মোদী? শেষ মুহূর্তে বদল সূচি, আসতে পারেন অমিত শাহ
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