National Junior Judo Championship 2026: ঘরের মাঠে পদক পেল না বাংলার, হাতছাড়া সুযোগ, জুডোয় দাপট মণিপুরের, প্রথম কারা?

National Junior Judo Championship 2026: ঘরের মাঠে পদক পেল না বাংলার, হাতছাড়া সুযোগ, জুডোয় দাপট মণিপুরের, প্রথম কারা?
টানটান উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে শেষ হল জাতীয় জুনিয়র জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ। হাওড়ার ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই চ্যাম্পিয়নশিপে চারটি সোনা জিতে প্রথম স্থানে আছে পঞ্জাব। তিনটি সোনা জিতে দ্বিতীয় স্থান দখল করেছে চণ্ডীগড়। তৃতীয় ও চতুর্থ স্থানে আছে যথাক্রমে হরিয়ানা ও মণিপুর। এই চ্যাম্পিয়নশিপ থেকেই নির্বাচিত সেরা জুডোকাদের খেলো ইন্ডিয়ায় অংশগ্রহণের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। জুডোকা স্কাউটিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত দুই জুডোকা তম্বি দেবী এবং এঙ্গম অনিতা চানু।
তবে বাংলার কপালে কোনও পদক জোটেনি। এই প্রসঙ্গে রাজ্য জুডো সংস্থার শীর্ষ কর্তা তমাল বন্দোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পদক না আসলেও বাংলার জুডোকারা নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি আগামিদিনে বাংলার খেলোয়াড়দের জাতীয় পর্যায়ে আরও অভিজ্ঞতা বাড়ানোর উপরে জোর দিয়েছেন, যাতে জাতীয় স্তরে বাংলার পদক খরা কাটানো যায়।
তারইমধ্যে সকলের নজর ছিল লিমথই চানামবামের দিকে। গত বছরই বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে পদক জিতেছিলেন মণিপুরের এই জুডোকা। দেশে ফিরে এটাই ছিল তাঁর প্রথম ঘরোয়া প্রতিযোগিতা। তাই তাঁর ম্যাচ ঘিরে প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ১৫ বছর পরে সর্বভারতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছিল বাংলার জুডোর সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সারা দেশের ৩১টি রাজ্যে থেকে ৮০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এই চ্যাম্পিয়নশিপে। চ্যাম্পিয়নশিপে ছেলেদের বিভাগে ৫৫ কেজি, ৬০ কেজি, ৬৬ কেজি ও ৭৩ কেজি ক্যাটাগরির মতো বিভিন্ন বিভাগে খেলা হয়। অন্যদিকে মেয়েদের বিভাগে ৪৪ কেজি, ৪৮ কেজি, ৫২ কেজি ও ৫৭ কেজি ক্যাটেগরির মতো বিভিন্ন বিভাগে হয়েছে খেলা।
