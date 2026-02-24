Edit Profile
    West Bengal Assembly Electioon 2026: আলিমুদ্দিনে বিমান, নৌশাদ বৈঠক শেষ! বুধে আইএসএফ-বাম বড় ঘোষণা?

    কী জানালেন নৌশাদ?

    Published on: Feb 24, 2026 8:01 PM IST
    By Sritama Mitra
    শিয়রে ভোট। ২০২৬ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে কি শেষমেশ দেখা যাবে আইএসএফ-বাম জোট? মঙ্গলে আলিমুদ্দিনে বৈঠকে বসেছিলেন আইএসএফ প্রধান নওশাদ সিদ্দিকি ও বামফ্রন্ট চেযারম্যান বিমান বসু। এরপরই নওশাদ জানিয়েছেন, বামফ্রন্টের সঙ্গে ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) জোটের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বুধবার হতে পারে।

    নওশাদ সিদ্দিকী (ফাইল ছবি)

    আসন্ন নির্বাচনে দুই পক্ষের মধ্যে আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয় নওশাদ ও বিমান বসুর। মঙ্গলের দুপুরেই আলিমুদ্দিনে পৌঁছন নৌশাদ। বৈঠক শেষ হতেই নওশাদ জানিয়েছেন, সম্ভবত বুধবার দুই পক্ষের জোটের বার্তা দেওয়া হতে পারে। জানা গিয়েছে, দেড় ঘণ্টার বেশি সময় ধরে এই দুই নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বৈঠক শেষে নওশাদ জানান,'জোট নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আমরা বৈঠকে বসেছিলাম। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামিকাল হবে। জেলাভিত্তিক এবং লোকসভাভিত্তিক আলোচনা হচ্ছে।' একইসঙ্গে তিনি বলেন, 'লোকসভাভিত্তিক কারা কোন জায়গায় দাঁড়ালে ভাল হয়। কী ভাবে মোবিলাইজ় করা যায়। এ সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।' নওশাদ আরও বলেন,'বামেদের পক্ষে তাদের চেয়ারম্যান বিমানস্যর এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন। তিনি বুধবার আবার আমাকে বৈঠকে আসতে বলেছেন। সেই দিন আসন সংক্রান্ত বিষয় সবকিছু চূড়ান্ত হবে।'

    যে প্রশ্ন নিয়ে জল্পনার পারদ চড়েছে, তা হল, কোনপক্ষ কতগুলি আসন পাবে। তার উত্তরে নওশাদ জানান, আসন সংখ্যার বণ্টন বিষয়টি এখনও আলোচনার টেবিলে রয়েছে। তবে তিনি জানান, এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এলে বোঝা যাবে, নওশাদদের আবেদনের প্রেক্ষিতে কতগুলি আসন তাঁরা হাতে পেলেন,সেই হিসাবের খতিয়ান। নওশাদের সাফ বক্তব্য,'বেশ কিছু আসনের ক্ষেত্রে আমরা অনড় রয়েছি, আবার এমন কিছু আসন রয়েছে যে ক্ষেত্রে বামেরাও অনড় রয়েছে। কয়েকটি আসন নিয়ে আমরা কোনও ভাবেই সমঝোতা করতে পারব না, তা তাদের জানিয়েছি।' এছাড়াও জানা যাচ্ছে, এই জোটে বামফ্রন্ট এবং আইএসএফ ছাড়া আরও কিছু রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তি শামমিল হতে পারে। জোটে শামিল হতে চেয়ে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল আইএসএফের কাছে আবেদন জানিয়েছিল বলেও দাবি করেছেন ফুরফুরা শরিফের এই পিরজাদা। সব মিলিয়ে আপাতত নজর বুধে!

