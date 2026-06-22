New Airports in WB: পুরুলিয়া-মালদহে নতুন বিমানবন্দর, কলকাতার কাছে আরও একটি এয়ারপোর্টের ঘোষণা বাজেটে

New Airports in WB: পুরুলিয়া-মালদহে নতুন বিমানবন্দর, কলকাতার কাছে আরও একটি এয়ারপোর্টের ঘোষণা বাজেটে
সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, রাজ্যের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পুরুলিয়া ও মালদহে নতুন বিমানবন্দর গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের হাসিমারা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত ও অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।
রাজ্যের প্রথম বিজেপি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, রাজ্যের বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে পুরুলিয়া ও মালদহে নতুন বিমানবন্দর গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের হাসিমারা এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের কলাইকুণ্ডা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি চিহ্নিত ও অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। এছাড়াও কলকাতা বিমানবন্দরের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ কমাতে মহানগরের কাছেই আরও একটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।
অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে রাজ্যের পরিবহণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় বিমান পরিষেবা সম্প্রসারণের দাবি উঠছিল। বিশেষ করে শিল্প, পর্যটন এবং বাণিজ্যিক সম্ভাবনাময় জেলা পুরুলিয়ায় বিমানবন্দর তৈরি হলে বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং পর্যটনের প্রসারে নতুন দিগন্ত খুলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
একইভাবে উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত মালদহে বিমানবন্দর গড়ে উঠলে জেলার পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং বিহারের কিছু অংশের মানুষও উপকৃত হবেন। দ্রুত যাতায়াতের সুযোগ তৈরি হওয়ার পাশাপাশি কৃষিপণ্য ও ব্যবসায়িক পণ্যের পরিবহণও সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে।
বাজেটে হাসিমারা ও কলাইকুণ্ডা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হাসিমারা বিমানবন্দর এবং দক্ষিণবঙ্গের কলাইকুণ্ডা বিমানঘাঁটির পরিকাঠামো উন্নত হলে ভবিষ্যতে বেসামরিক বিমান চলাচলের ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।
সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণা এসেছে কলকাতাকে ঘিরে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রী সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই চাপ সামাল দিতে এবং ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে কলকাতার কাছে আরও একটি নতুন বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী। যদিও সম্ভাব্য স্থান বা প্রকল্পের বিস্তারিত রূপরেখা এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবুও এই ঘোষণা ইতিমধ্যেই শিল্পমহল ও পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে। সব মিলিয়ে, বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ব ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ এভিয়েশন হাব হিসেবে গড়ে তোলার ইঙ্গিতই মিলেছে নতুন সরকারের বাজেট ঘোষণায়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More