New Alipore Police Station Attacked: শ্লীলতাহানির অভিযুক্তকে ছাড়াতে নিউ আলিপুর থানায় হামলা! পুলিশকর্মীদের মারধর, ধৃত ৪

New Alipore Police Station Attacked: শ্লীলতাহানির অভিযুক্তকে ছাড়াতে নিউ আলিপুর থানায় হামলা! পুলিশকর্মীদের মারধর, ধৃত ৪
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় দুর্গাপুর কলোনির এক যুবতী। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। সেই সময় এলাকারই তিন যুবক তাঁর পিছু নেয় বলে অভিযোগ। যুবতী প্রতিবাদ করলে রাস্তাতেই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।
এক যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর থানা। শ্লীলতাহানির ঘটনায় আটক এক যুবককে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা ঘিরেই তৈরি হয় উত্তেজনা। অভিযোগ, গভীর রাতে প্রায় ৫০ জনের একটি দল থানার ভিতরে ঢুকে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের উপর চড়াও হয়। চলে মারধর, ধাক্কাধাক্কি এবং গালিগালাজ। কয়েকজন পুলিশকর্মীর পোশাকও ছিঁড়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত লাঠি হাতে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে হয় পুলিশকে। পুলিশের উপর হামলা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে এক আইনজীবী-সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পাশাপাশি শ্লীলতাহানির অভিযোগে অভিযুক্ত যুবককেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে নিউ আলিপুরের দুর্গাপুর ব্রিজ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন স্থানীয় দুর্গাপুর কলোনির এক যুবতী। রাত তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। সেই সময় এলাকারই তিন যুবক তাঁর পিছু নেয় বলে অভিযোগ। যুবতী প্রতিবাদ করলে রাস্তাতেই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। নির্জন রাস্তা হওয়ায় কাউকে দেখতে না পেয়ে তিনি ফোন করে নিজের দাদাকে ঘটনাস্থলে ডাকেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে বোনকে উদ্ধার করেন তাঁর দাদা। তাঁকে দেখে অভিযুক্ত তিন যুবক পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু একজনকে ধরে ফেলতে সক্ষম হন যুবতীর দাদা। বাকি দু'জন পালিয়ে যায়।
এরপর খবর পেয়ে নিউ আলিপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। যুবতীর দাদা ধৃত যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতের নাম জয়কুমার কামাথ। যুবতী ও তাঁর পরিবারকে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করতে বলা হয়।
কিন্তু থানায় পৌঁছতেই পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, গভীর রাতে যুবতী তাঁর মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে অভিযোগ জানাতে থানায় যান। সেই সময় দুর্গাপুর কলোনির প্রায় ৫০ জন বাসিন্দাও থানায় হাজির হন। পুলিশ যুবতী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেও বাকিদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলে। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ অমান্য করে একাংশ জোর করে থানার ভিতরে ঢুকে পড়ে। আটক যুবককে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে শুরু হয় বিক্ষোভ।
অভিযোগ, কর্তব্যরত পুলিশকর্মীরা তাঁদের বাধা দিতে গেলে শুরু হয় ধাক্কাধাক্কি। এমনকী পুলিশকর্মীদের মারধর করা হয় এবং কয়েকজনের পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় যুবতীর বাবাকেও মাটিতে ফেলে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় পুলিশ লাঠি নিয়ে উত্তেজিত জনতাকে তাড়া করে।
পুলিশের উপর হামলা, সরকারি কাজে বাধা এবং এলাকায় অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগে সায়ন্তন সোম, লাকি পাণ্ডে ও স্বরূপ দাস নামে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্যদিকে, ঘটনার পর ভোররাতে এক আইনজীবী থানায় এসে আটক যুবকদের সঙ্গে দেখা করার দাবি জানান। পুলিশ তাঁকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দিলে তিনি জোর করে থানার সেরেস্তায় প্রবেশ করেন এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। পুলিশের কাজে বাধা ও হামলার অভিযোগে ওই আইনজীবীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
অন্যদিকে, যুবতীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে জয়কুমার কামাথকেও গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। পালিয়ে যাওয়া বাকি দুই অভিযুক্তের খোঁজেও তল্লাশি চলছে।
একটি শ্লীলতাহানির অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন থানার ভিতরেই পুলিশের উপর হামলার এই ঘটনা কলকাতার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অভিযোগের বিচার আইন হাতে তুলে নিয়ে নয়, আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হওয়া উচিত। কিন্তু অভিযুক্তকে পুলিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এবং থানায় ঢুকে পুলিশকর্মীদের উপর হামলার অভিযোগ প্রশাসনের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More