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    New Districts & Municipalities: রাজ্যে পাঁচ নতুন জেলার প্রস্তাব, নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণা বাজেটে

    প্রস্তাবিত নতুন জেলাগুলি হল কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর এবং আরামবাগ। পাশাপাশি কাঁথিতে একটি নতুন পুলিশ জেলা, গোপীবল্লভপুরে একটি নতুন মহকুমা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক নতুন পুরসভা গঠনের প্রস্তাবও ঘোষণা করা হয়েছে।

    Published on: Jun 22, 2026 1:49 PM IST
    By Abhijit Chowdhury
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    রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করতে বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। সোমবার বিধানসভায় বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গে পাঁচটি নতুন জেলা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন জেলাগুলি হল কলকাতা, বসিরহাট, সুন্দরবন, জঙ্গিপুর এবং আরামবাগ। পাশাপাশি কাঁথিতে একটি নতুন পুলিশ জেলা, গোপীবল্লভপুরে একটি নতুন মহকুমা এবং রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক নতুন পুরসভা গঠনের প্রস্তাবও ঘোষণা করা হয়েছে।

    রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করতে বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।
    রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী ও জনমুখী করতে বড় ঘোষণা করলেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত।

    অর্থমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ এবং জনসেবাকে মানুষের আরও কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। সরকারের মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক কাজের চাপের কারণে অনেক জেলায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেই কারণেই বৃহৎ প্রশাসনিক অঞ্চলগুলিকে ভেঙে ছোট ও কার্যকর ইউনিট তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

    প্রস্তাবিত পাঁচটি জেলার মধ্যে বসিরহাট ও সুন্দরবন দীর্ঘদিন ধরেই পৃথক জেলা করার দাবিতে সরব ছিল স্থানীয় মানুষ। একইভাবে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর এবং হুগলির আরামবাগকেও পৃথক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার দাবি বহুদিনের। নতুন জেলা গঠিত হলে প্রশাসনিক পরিষেবা, উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং সরকারি সুবিধা দ্রুত মানুষের কাছে পৌঁছবে বলে মনে করছে সরকার।

    আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে কাঁথিতে একটি নতুন পুলিশ জেলা গঠনের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এর ফলে পূর্ব মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে পুলিশি নজরদারি এবং পরিষেবা আরও উন্নত হবে। বাজেটে গোপীবল্লভপুরকে নতুন মহকুমা হিসেবে গড়ে তোলার ঘোষণাও করা হয়েছে। জঙ্গলমহল অঞ্চলের বাসিন্দাদের প্রশাসনিক সুবিধা আরও সহজলভ্য করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

    একইসঙ্গে নগর প্রশাসনের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে শিবমন্দির, গাজোল, চাঁচল, বেলদা, বাগনান, জয়গাঁ, কোলাঘাট, কামারপুকুর এবং টুঙ্গিদিঘিতে নতুন পুরসভা গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দ্রুত নগরায়নের ফলে এই অঞ্চলগুলিতে উন্নত নাগরিক পরিষেবা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানীয় জল সরবরাহ এবং নগর পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বেড়েছে। নতুন পুরসভা গঠিত হলে সেই পরিষেবাগুলি আরও সংগঠিতভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

    সব মিলিয়ে, নতুন জেলা, মহকুমা, পুলিশ জেলা এবং পুরসভা গঠনের মাধ্যমে প্রশাসনিক সংস্কার ও বিকেন্দ্রীকরণের পথে বড় পদক্ষেপ নিল রাজ্য সরকার। এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে উন্নয়ন ও সরকারি পরিষেবার গতি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/Bengal/New Districts & Municipalities: রাজ্যে পাঁচ নতুন জেলার প্রস্তাব, নতুন পুরসভা গঠনের ঘোষণা বাজেটে
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