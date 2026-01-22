Edit Profile
    WB Winter Forecast till 28th Jan: খেলা ঘুরিয়ে জাঁকিয়ে শীত সরস্বতী পুজোয়? ঘন কুয়াশা ৩ জেলায়, ২৬ তারিখ কতটা ঠান্ডা?

    খেলা ঘুরিয়ে জাঁকিয়ে সরস্বতী পুজোয় কি জাঁকিয়ে শীত পড়বে? আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে সেই বিষয়ে জানানো হল। শুক্রবার নেতাজি জয়ন্তীও আছে। আগামী সোমবার আবার প্রজাতন্ত্র দিবস। এই লম্বা ছুটির সময় কেমন থাকবে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া? 

    Published on: Jan 22, 2026 3:59 PM IST
    By Ayan Das
    কনকনে ঠান্ডা তো দূরের ব্যাপার, যত দিন যাচ্ছে, তত শীতের অনুভূতি পাওয়াই ডুমুরের ফুল হয়ে উঠছে। কারণ এখন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পারদ কিছুটা চড়েছে। গভীর রাত বা ভোরের দিকে শীত-শীত অনুভূতি থাকছে। বাকি সময়টা মোটামুটি গরম-গরমই লাগছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ সরস্বতী পুজো তথা নেতাজি জয়ন্তীতে (২৩ জানুয়ারি) এরকম গরম-গরম লাগবে দিনের বেলায়। রোদ পড়লে গায়ে তাপ পড়বে। সকালের দিকে কুয়াশাও থাকবে একাধিক জেলায়। কোনও কোনও জেলায় দাপট থাকবে ঘন কুয়াশার। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতাও জারি করা হয়েছে।

    মা সরস্বতীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মণ্ডপে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)
    মা সরস্বতীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মণ্ডপে। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই)

    শুষ্ক থাকবে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার (২৬ জানুয়ারি), মঙ্গলবার এবং বুধবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। একইভাবে আগামী ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলায় (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) বৃষ্টি হবে না।

    কোন কোন জেলায় ঘন কুয়াশা পড়েছে?

    ১) শুক্রবার, শনিবার, রবিবার, সোমবার এবং মঙ্গলবার সকালের দিকে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে। কয়েকটি জায়গায় ঘন কুয়াশার দাপট থাকবে। শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার এবং শনিবার জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ঘন কুয়াশা পড়বে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

    ২) শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার দক্ষিণবঙ্গের প্রতিটি জেলায় হালকা থেকে মাঝারি কুয়াশা পড়বে।

