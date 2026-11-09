বৃষ্টি নেই, তবু জলে ভাসছে উত্তর কলকাতা! টালার ৭২ ইঞ্চি পাইপে ফাটল, বন্ধ চক্ররেল, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন একাধিক এলাকায়

বৃষ্টি নেই, তবু জলে ভাসছে উত্তর কলকাতা! টালার ৭২ ইঞ্চি পাইপে ফাটল, বন্ধ চক্ররেল, বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন একাধিক এলাকায়
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ভোররাত থেকেই টালার বিভিন্ন এলাকায় জল জমতে শুরু করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসিন্দারা দেখেন, শুকনো রাস্তাগুলি কার্যত জলমগ্ন। বিশেষ করে টালা স্টেশন, পোস্ট অফিস এবং ঘোষবাগান সংলগ্ন এলাকায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে।
বৃষ্টি হয়নি। অথচ সকাল হতেই জলে ভাসছে উত্তর কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা। কোথাও হাঁটুজল, কোথাও প্রায় কোমর সমান জল। রাস্তাঘাট পেরিয়ে জল ঢুকে পড়েছে রেললাইনেও। সোমবার সকালে টালার জল সরবরাহকারী পাইপ ফেটে এই বিপত্তি। সাময়িক ভাবে বন্ধ করে দিতে হয়েছে চক্ররেল চলাচল। নিরাপত্তার কারণে একাধিক এলাকায় বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। বন্ধ রাখা হয়েছে জল সরবরাহও। আচমকা এই বিপর্যয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা। পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডেও ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার ভোররাত থেকেই টালার বিভিন্ন এলাকায় জল জমতে শুরু করে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বাসিন্দারা দেখেন, শুকনো রাস্তাগুলি কার্যত জলমগ্ন। বিশেষ করে টালা স্টেশন, পোস্ট অফিস এবং ঘোষবাগান সংলগ্ন এলাকায় পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। প্রথমে কোথা থেকে এত জল এল, তা বুঝতে পারেননি স্থানীয়রা। পরে জানা যায়, টালা রেল ইয়ার্ডের ভিতরে রেললাইনের নীচ দিয়ে যাওয়া বিশাল জলের পাইপে ফাটল ধরেছে।
৭২ ইঞ্চির পাইপে ফাটল, জল ঢুকল রেললাইনেও
স্থানীয় সূত্রের খবর, সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ এই বিপত্তি নজরে আসে। টালা সংলগ্ন রেললাইনের নীচে থাকা ৭২ ইঞ্চির পাইপলাইন ফেটে যায়। প্রবল বেগে জল বেরিয়ে আশপাশের এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। বনমালী সরকার স্ট্রিট, বিধান সরণির একাংশ, হাটখোলা, টালা এবং ঘোষবাগান এলাকায় জল জমে যায়।
এই পাইপলাইনটি ব্রিটিশ আমলের। টালা জলাধার থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে পাইপ ফেটে যাওয়ায় জল সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।
জল জমে যাওয়ায় রেললাইনও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখা হয় চক্ররেল পরিষেবা। ফলে সপ্তাহের প্রথম কর্মদিবসে অফিসযাত্রী ও নিত্যযাত্রীদের দুর্ভোগে পড়তে হয়।
বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন, জল সরবরাহও বন্ধ
জল জমে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকায় কয়েকটি এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি ফেটে যাওয়া পাইপের জল সরবরাহ বন্ধ করে মেরামতির কাজ শুরু হয়। ফলে একদিকে বিদ্যুৎহীনতা, অন্য দিকে পানীয় জলের সমস্যা, দুইয়ের জেরে বিপাকে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।
এক বাসিন্দার কথায়, সকাল ৮টা নাগাদ ঘুম থেকে উঠে এই পরিস্থিতি দেখতে পান তিনি। যাতায়াত করাই কঠিন হয়ে পড়েছে। অন্য এক বাসিন্দার অভিযোগ, ঘোষবাগান ও টালা এলাকায় কোমর সমান জল জমেছিল। দীর্ঘদিন ধরে পাইপলাইন সংক্রান্ত সমস্যার কথা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানানো হলেও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ তাঁর।
ঘটনাস্থলে পুরকমিশনার
খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকেরা। পুরকমিশনার স্মিতা পাণ্ডে নিজেও পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পাইপলাইনের জল বন্ধ করে কী ভাবে দ্রুত মেরামতি করা যায়, তা নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলে।
অন্য দিকে, একাধিক বিকল্প জল সরবরাহকারী পাইপলাইন থাকায় উত্তর কলকাতার পানীয় জল পরিষেবায় বড়সড় প্রভাব পড়বে না বলে পুরসভার তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে মেরামতির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে সময় লাগতে পারে।
সব মিলিয়ে সোমবার সকালে টালার পাইপ ফাটার ঘটনায় বিপর্যস্ত উত্তর কলকাতার জনজীবন। কেন বারবার এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পাইপলাইনে সমস্যা দেখা দিচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। পুরসভার কাছে স্থানীয়দের দাবি, সাময়িক মেরামতি নয়, এবার স্থায়ী সমাধানের ব্যবস্থা করা হোক।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More