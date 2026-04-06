    Malda Motahbari Case:মালদার মোথাবাড়িকাণ্ডে মুখ্যসচিবকে 'সুপ্রিম' ভর্ৎসনা! NIA তদন্ত ঘিরে এল কোন নির্দেশ?

    ‘আপনার প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা’,  মোথাবাড়ি কাণ্ডে কমিশন নিযুক্ত মুখ্যসচিবকে ভর্ৎসনা সুপ্রিম কোর্টের। 

    Published on: Apr 06, 2026 6:36 PM IST
    By Sritama Mitra
    কিছুদিন আগেই ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার পর উত্তাল হয়েছিল মালদার মোথাবাড়ি এলাকা। ওই সময়ে মোথাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত কালিয়াচক ২ বিডিও অফিসে কাজ করেছিলেন ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজে নিযুক্ত ৭জন বিচারক, তাঁদের মধ্যে ৩জন মহিলাও ছিলেন। সেই ঘটনা ঘিরে এদিন ভার্চুয়াল শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। মালদার মোথাবাড়ি কাণ্ডে এদিন কমিশন নিযুক্ত বাংলার মুখ্যসচিব দুষ্মন্ত নারিয়াল তীব্র ‘ভর্ৎসনা’ সুপ্রিম কোর্ট।

    মালদাকাণ্ডে মুখ্যসচিবকে 'সুপ্রিম' ভর্ৎসনা, NIA তদন্ত ঘিরে এল কোন নির্দেশ? (HT File Photo/Arvind Yadav) (HT_PRINT)
    মালদাকাণ্ডে মুখ্যসচিবকে 'সুপ্রিম' ভর্ৎসনা, NIA তদন্ত ঘিরে এল কোন নির্দেশ? (HT File Photo/Arvind Yadav) (HT_PRINT)

    এদিনের শুনানিতে বাংলার তাবড় এক অফিসারকে সুপ্রিম কোর্ট ভর্ৎসনার সুরে বলে, ‘আপনার প্রশাসনের চরম ব্যর্থতা’। এরপর সেই অফিসার কোর্টকে জানান যে, ঘটনার সময় তিনি বিমানে ছিলেন, তাই ফোন তুলতে পারেননি। তখনই আদালত বলেছে, তিনি নম্বরটি দিয়ে থাকলে, ঘটনা সম্পর্কে তিনি সন্ধ্যাযতেই একটি ফোন পেতেন। যখন ওই কর্মকর্তা ক্ষমা চান এরপর এবং তাঁর আইনজীবী ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেন, তখন বিরক্ত বিচারপতি বললেন, ‘ওঁদের পক্ষ নেবেন না’।

    এদিকে, সোমবার সুপ্রিম কোর্টের মোথাবাড়ি কাণ্ডে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। রিপোর্ট জমার আগে দিল্লির সদর দপ্তরে একপ্রস্থ বিশেষ বৈঠকও করেন এনআইএ আধিকারিকরা। এদিকে, এনআইএর তদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট গোটাটাই পড়েছে কোর্ট। তারপরই কোর্ট জানায়, স্থানীয় পুলিশের থেকে গোটা ঘটনার তদন্তভার তুলে দিতে হবে এনআইএকে।

    উল্লেখ্য, সেই রাতে মালদার মোথাবাড়িতে ঘেরাওর ঘটনায় ২৪ জন গ্রেফতার হয়েছে এখনও পর্যন্ত। এর মধ্যে মোফাক্কেরুল ইসলাম আর শাহজাহান আলি মূল চক্রী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আদালতের নির্দেশ, ধৃতদের এনআইএর-র হাতে তুলে দিতে হবে। তুলে দিতে হবে সমস্ত নথিও।

    এদিকে, এসআইআর নিয়েও এদিন হাইভোল্টেজ শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টে। ওই মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ এপ্রিল বিকেল ৩টেয়। সুপ্রিম কোর্ট এদিন বড় রায়ে জানিয়ে দেয়, কমিশন আজ রাতেই পুরো তালিকা প্রকাশ করতে পারবে।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

