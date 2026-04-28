Singham Cop in Bengal Vote 2026: রাত পোহালেই ভোট! তার আগে ‘সিংহম’ পুলিশ কর্তা অজয়কে নিয়ে মু খুললেন CEO মনোজ

Singham Cop in Bengal Vote 2026: রাত পোহালেই ভোট! তার আগে ‘সিংহম’ পুলিশ কর্তা অজয়কে নিয়ে মু খুললেন CEO মনোজ
অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের হেনস্থার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূলের জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে মনোজের বক্তব্যের ভিডিয়োকে ভালো চোখে দেখেনি ঘাসফুল শিবির। তারা হুমকি অভিযোগ তোলে।
রাজ্যের ভোটে ফলতার পুলিশ পর্যবেক্ষক হিসাবে পা রেখেছেন উত্তর প্রদেশের পুলিশ অফিসার অজয় পাল শর্মা। যোগীগড়ের এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট হিসাবেই রয়েছে তাঁর পরিচিতি। এদিকে, রাজ্যে তিনি তাঁর এলাকায় পা রেখেই সোমবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে তাঁকে ‘সাবধান’ হতে ‘হুঁশিয়ারি’ দিয়ে যান পুলিশ পর্যবেক্ষক অজয়পাল শর্মা। সেই ভিডিয়ো নিয়ে রাজ্যে তুঙ্গে বিতর্ক। ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে তৃণমূল। অজয়পাল শর্মার ভিডিয়ো ইতিমধ্যেই ভাইরাল। এই সবের মাঝে যোগীগড়ের এই আইপিএস অফিসারকে নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যে সিইও মনোজ অগারওয়াল।
অজয় পাল শর্মার বিরুদ্ধে বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের হেনস্থার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূলের জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে গিয়ে মনোজের বক্তব্যের ভিডিয়োকে ভালো চোখে দেখেনি ঘাসফুল শিবির। তারা হুমকি অভিযোগ তোলে। এরপর পারদ চড়ে মঙ্গলবার। যখন অজয় পাল শর্মার কনভয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখা যায় তৃণমূল কর্মীদের। ওঠে স্লোগান। ‘গো ব্যাক’ স্লোগান ওঠে। অজয়পাল শর্মাকে ঘিরে যে স্লোগান উঠেছে, তা নিয়ে রাজ্যের সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন,'অজয় পাল শর্মা সরাসরি কোনও নির্দেশ কাউকে দেননি। তিনি ভোটারদের আস্থা বাড়াতে কিছু মন্তব্য করেন। তিনি নিজের সীমা জানেন।’
উল্লেখ্য, রাত পোহালেই রাজ্যের ১৪২ কেন্দ্রে ভোট। তার আগে, এদিনও রাতভর নিজের অফিসেই থাকবেন সিইও মনোজ আগারওয়াল। ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার রাতেই বিভিন্ন এলাকায় যাবেন সিইও মনোজ। বিশেষ পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এবং বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এনকে মিশ্রও থাকবেন তাঁর সঙ্গে। এদিকে, বুধবার ভোটের ঠিক আগে, মঙ্গলবার রাতে সকল থানার ওসির সঙ্গে বৈঠকে বসছে কমিশন। পুলিশের উচ্চস্তরের কর্তারাও ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে খবর।
