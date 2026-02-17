Panskura-Digha-Asansol-Haldia Trains: পাঁশকুড়া-দিঘা লোকালের মেয়াদ বাড়ল, হলদিয়া ও দিঘার অপর ট্রেন নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত

Panskura-Digha-Asansol-Haldia Trains: পাঁশকুড়া-দিঘা লোকালের মেয়াদ বাড়ল, হলদিয়া ও দিঘার অপর ট্রেন নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত
পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল লোকাল ট্রেনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল দক্ষিণ-পূর্ব রেল। সেইসঙ্গে দিঘাগামী আরও একটি ট্রেন এবং হলদিয়াগামী ট্রেন নিয়েও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তাছাড়াও ইস্পাত এক্সপ্রেসের যাত্রাপথ বাড়ল।
পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল লোকাল ট্রেনের মেয়াদ আরও বাড়ানো হল। মঙ্গলবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ১৬ মে পর্যন্ত পাঁশকুড়া-দিঘা-পাঁশকুড়া লোকাল ট্রেন চালানো হবে। যে ট্রেনের মেয়াদ আগেও বাড়ানো হয়েছিল। যাত্রীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আরও একদফায় পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল লোকাল ট্রেনের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে। আবার ১২৮৭১/১২৮৭২ হাওড়া-তিতলাগড়-হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেসের যাত্রার পথ আরও বাড়ানো হচ্ছে। আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে জুনাগড় রোড স্টেশন পর্যন্ত যাবে হাওড়া-তিতলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস। আবার একইভাবে জুনাগড় রোড় থেকে তিতলাগড়-হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস ছাড়বে। যদিও সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে কটাক্ষ করেছেন নিত্যযাত্রীদের একাংশ। কটাক্ষ করে তাঁদের বক্তব্য, আগে যা লেট করত, এখন তার থেকে বেশি দেরিতে চলবে।
পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল লোকাল ট্রেনের সময়সূচি
১) পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল লোকাল ট্রেন: সকাল ৭ টায় পাঁশকুড়া থেকে ছাড়বে। দিঘায় পৌঁছাবে সকাল ৯ টা ২০ মিনিটে।
২) দিঘা-পাঁশকুড়া স্পেশাল লোকাল ট্রেন: ফিরতি পথে সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে দিঘা থেকে ছাড়বে স্পেশাল ট্রেন। পাঁশকুড়ায় পৌঁছাবে সকাল ১১ টা ৫০ মিনিট।
আর সেই ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি দিঘা বা হাওড়াগামী যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল। কারণ তাম্রলিপ্ত এক্সপ্রেস মাঝেমধ্যেই ঘণ্টার পরে ঘণ্টার লেট হয় বলে অভিযোগ ওঠে। সেই পরিস্থিতিতে যাঁরা সকাল ১০ টার মধ্যে দিঘায় পৌঁছে যেতে চান, তাঁরা সকাল-সকাল হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেন ধরে পাঁশকুড়ায় পৌঁছে গিয়ে পাঁশকুড়া-দিঘা স্পেশাল ধরে নিতে পারেন। সেই আবহে ওই ট্রেনের উপর থেকে ‘স্পেশাল’ তকমা তুলে নিয়ে নিয়মিত করে দেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে।
ইস্পাত এক্সপ্রেসের যাত্রাপথ বৃদ্ধি
১) ১২৮৭১ হাওড়া-তিতলাগড় ইস্পাত এক্সপ্রেস: ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে জুনাগড় রোড পর্যন্ত যাবে। রাত ১০ টা ৩৫ মিনিটে পৌঁছাবে।
২) ১২৮৭২ তিতলাগড়-হাওড়া ইস্পাত এক্সপ্রেস: ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে জুনাগড় রোড স্টেশন থেকে ছাড়বে। রাত ২ টো ১৫ মিনিট থেকে ছাড়বে।
আসানসোল থেকে ট্রেনের জন্যও সুখবর
১) ১৩৫০৬/১৩৫০৫ আসানসোল-দিঘা-আসানসোল এক্সপ্রেস: ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে আগামী ২৩ অগস্ট পর্যন্ত একটি সংরক্ষিত চেয়ার কার যুক্ত করা হচ্ছে।
২) ২২৩৩০/২২৩২৯ আসানসোল-হলদিয়া-আসানসোল এক্সপ্রেস: ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২২ অগস্ট পর্যন্ত একটি সংরক্ষিত চেয়ার কার যুক্ত করা হচ্ছে বলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে জানানো হয়েছে।
