Partha on Yuva Sathi and Jobs: 'ভাতা অন্য মাত্রা আনে, তবে চাকরি সবার আগে', দাবি নিয়োগ দুর্নীতির ‘মাথা’ পার্থের

Partha on Yuva Sathi and Jobs: 'ভাতা অন্য মাত্রা আনে, তবে চাকরি সবার আগে', দাবি নিয়োগ দুর্নীতির ‘মাথা’ পার্থের
কর্মসংস্থান তৈরির উপরে সবথেকে বেশি জোর দিতে হবে, মত পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। যিনি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন জেলে ছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতি থেকে প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় নাম জড়িয়েছিল পার্থের।
বিধানসভা নির্বাচনর ‘যুবসাথী’ প্রকল্পের আওতায় বেকার ভাতা দিচ্ছে রাজ্য সরকার। মাসে ১,৫০০ টাকা দেওয়া হবে যুবক-যুবতীদের। তা নিয়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে একটি মহলে। বিরোধীদের আক্রমণে বিদ্ধ হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। যদিও ভাতা দেওয়ার মধ্যে ভুল কিছু দেখছেন না রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী এবং শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শনিবার তিনি দাবি করেছেন, বামপন্থীরা ভাতা দিতেন। বিজেপি-শাসিত রাজ্যেও ভাতা দেওয়া হয়। ভাতা দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে। সেই পরিস্থিতিতে ভাতা দেওয়ায় কোনও ভুল নেই বলে দাবি করেছেন পার্থ। তবে তিনি এটাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ভাতা দেওয়া হলেও চাকরির ব্যাপারটা সবার আগে। কর্মসংস্থান তৈরির উপরে জোর দেন পার্থ।
‘যে ভাতা-ভাতা করে চিৎকার করছে....’, তোপ পার্থের
তাঁর কথায়, ‘ভাতা দেওয়ার ব্যাপারটাই এই প্রথম নয়। যে ভাতা-ভাতা করে চিৎকার করছে....। ভাতা দেওয়াটা প্রথম নয় এটা। ভাতা তো বামপন্থীরাও দিয়েছে। নানাভাবে ভাতা দিয়েছে। বিজেপি সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার বা বিজেপি-শাসিত রাজ্যেও ভাতা আছে। আমার যতদূর মনে পড়ে, আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এ কথার উল্লেখ ছিল। ভাতা একটা অন্য মাত্রা আনে। কিন্তু কর্মসংস্থান সবথেকে আগে।'
'২ কোটি চাকরি দেব বলে দুটোও….', দাবি পার্থের
সেইসঙ্গে তিনি বলেন, 'এই আওয়াজ তোলা, দু'কোটি লোকের চাকরি দেব বলে দুটোও দিতে পারলাম না, কর্মসৃষ্টি করা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার (কাজটা) আমি কর্পোরেট জীবনেও করেছি। আমায় যাঁরা ঢিল মারছেন, কাদা মারছেন, তাঁরা ভেবে দেখুন যে সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বে কত লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে।'
আর যে পার্থ সেইসব কথা বলেছেন, তিনি রাজ্যের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেলে ছিলেন। স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি) শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগ দুর্নীতি থেকে প্রাথমিক নিয়োগ মামলায় নাম জড়িয়েছিল পার্থের। এমনকী প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে তো তাঁকে ‘মাস্টারমাইন্ড’ বলেছিল সিবিআই। শুধু তাই নয়, তাঁর বান্ধবী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাট থেকে প্রায় ৫০ কোটি টাকা উদ্ধারও হয়েছিল। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল অন্যান্য জিনিসও।
তবে আপাতত জামিনে মুক্ত আছেন পার্থ। আর জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে শনিবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে প্রথমবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে জনসংযোগ করেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজের আসন ফিরে পেতে নেমে পড়েন ময়দানে। সেইসঙ্গে তিনি দাবি করেন, ‘(আমি) প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং দায়বদ্ধ বেহালা পশ্চিমের মানুষের কাছে।’
