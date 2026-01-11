Pathashree Urban Scheme: 'ট্রিটমেন্ট' হবে শহরের রাস্তার! খরচ ১৫০০ কোটি টাকা, কলকাতার অনেক আছে গার্ডেনরিচে
মোট ১১২টি রাস্তা, সবমিলিয়ে দৈর্ঘ্য ২৯.১ কিলোমিটার- বিধানসভা নির্বাচনের আগে পথশ্রী (শহরাঞ্চল) প্রকল্পের আওতায় কলকাতা পুরনিগম এলাকায় রাস্তা সারাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। তবে শুধু কলকাতা পুরনিগম এলাকা নয়, পুরো রাজ্যেই সেই মেরামতির কাজ চলবে। ‘ট্রিটমেন্ট’ হবে রাস্তায়। নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্যজুড়ে যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও মজবুত এবং সুগম করতে শহরাঞ্চলের বিভিন্ন রাস্তা সারাই করে তোলার পাশাপাশি নয়া রাস্তা তৈরির জন্য পথশ্রী প্রকল্প (শহরাঞ্চল) চালু করা হয়েছে। সেই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ১,৫০০ কোটি টাকা। তবে সেই অঙ্কটা বাড়তে পারে বলে মনে করছেন রাজ্য সরকারি আধিকারিকরা।
রাজ্যজুড়ে শহরাঞ্চলের রাস্তার ‘ট্রিটমেন্ট’ হবে
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর, পথশ্রী (শহরাঞ্চল) প্রকল্পের আওতায় রাজ্যজুড়ে ১১,৩৬৫টি রাস্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে সারাই এবং নির্মাণের জন্য ১০,০৬০টি রাস্তাকে বেছে নিয়েছে রাজ্য সরকার। দৈর্ঘ্যের নিরিখে প্রাথমিক পর্যায়েই শুধু ৩,৩৭৫.৯ কিলোমিটার রাস্তা চিহ্নিত করা হয়েছে বলে পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে খবর। যে প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে 'স্টেট আর্বান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি'-কে।
কলকাতার কোন এলাকায় বেশি কাজ আছে?
সূত্রের খবর, পথশ্রী (শহরাঞ্চল) প্রকল্পের আওতায় কলকাতা পুরনিগম এলাকায় যে ১১২টি রাস্তার অংশকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই গার্ডেনরিচ এবং মেটিয়াবুরুজ এলাকায় আছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার ডাকা হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই জারি করা হবে 'ওয়ার্ক অর্ডার'। যে কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সি হিসেবে থাকবে কলকাতা পুরনিগম, কলকাতা মেট্রোপটিলন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (কেএমডিএ), মিউনিসিপ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিরেক্টরেট।
কলকাতা-সহ শহরতলিতেও চলবে কাজ
তাছাড়াও কলকাতা ও শহরতলি মিলিয়ে পথশ্রী (শহরাঞ্চল) প্রকল্পের জন্য ৫,৬১৬টি রাস্তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হুগলি এবং নদিয়ার ৪০টি পুরসভা বা পুরনিগম এলাকায় সেই কাজ চালানো হবে।
