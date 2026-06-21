ভারতের সামুদ্রিক উত্থানে বড় ভূমিকা নেবে বাংলা, কলকাতা থেকে বড় বার্তা মোদীর
রবিবার কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ বন্দরে আইএনএস অগ্রয়, আইএনএস দুনাগিরি এবং আইএনএস সংশোধককে ভারতীয় নৌসেনার বহরে অন্তর্ভুক্ত করার অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বন্দর, শিল্প, দক্ষ মানবসম্পদ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পশ্চিমবঙ্গের সামনে সামুদ্রিক অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশাল সুযোগ রয়েছে।
ভারতের নতুন সামুদ্রিক যুগে পশ্চিমবঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ বন্দরে আইএনএস অগ্রয়, আইএনএস দুনাগিরি এবং আইএনএস সংশোধককে ভারতীয় নৌসেনার বহরে অন্তর্ভুক্ত করার অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বন্দর, শিল্প, দক্ষ মানবসম্পদ এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পশ্চিমবঙ্গের সামনে সামুদ্রিক অর্থনীতিতে নেতৃত্ব দেওয়ার বিশাল সুযোগ রয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত আজ যে নতুন সামুদ্রিক যাত্রা শুরু করেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গ একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে। তাঁর মতে, ব্লু ইকোনমি, সামুদ্রিক উৎপাদন, লজিস্টিকস এবং উপকূলীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী কয়েক বছরে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যতম প্রধান হাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। রাজ্যের সম্ভাবনার কথা তুলে ধরে মোদী বলেন, এখানে যেমন বন্দর উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে, তেমনই রয়েছে শিল্প সম্প্রসারণ এবং দক্ষ কর্মশক্তির ভাণ্ডার। এই সমস্ত উপাদান পশ্চিমবঙ্গকে ভারতের সামুদ্রিক অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তিতে পরিণত করতে পারে।
ভাষণে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, ভারত বরাবরই সমুদ্রকে সহযোগিতা, সংযোগ এবং বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে দেখেছে। তবে একইসঙ্গে শান্তি বজায় রাখতে শক্তির প্রয়োজনীয়তার কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সমৃদ্ধিকে সুরক্ষিত রাখতে নিরাপত্তা অপরিহার্য এবং ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য আত্মনির্ভরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই লক্ষ্য পূরণের পথেই এগোচ্ছে ভারত।
মোদীর মতে, এদিন নৌসেনার বহরে যুক্ত হওয়া আইএনএস অগ্রয়, আইএনএস দুনাগিরি এবং আইএনএস সংশোধক শুধুমাত্র তিনটি নতুন জাহাজ নয়, এগুলি নতুন ভারতের আত্মবিশ্বাস, সক্ষমতা এবং সংকল্পের প্রতীক। এই জাহাজগুলি এমন এক ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে, যে দেশ নিজের শক্তিকে চিনতে শিখেছে এবং নিজের সামর্থ্যের উপর বিশ্বাস রাখে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দীর ভারত দ্রুত এগিয়ে চলেছে নতুন উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে। দেশের প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি, শিল্প এবং সামুদ্রিক শক্তির বিকাশ তারই প্রমাণ। তাঁর কথায়, ভারত আজ বিশ্বের সামনে গতি, শক্তি এবং দৃঢ় সংকল্পের এক নতুন পরিচয় তুলে ধরছে। আর সেই যাত্রায় পশ্চিমবঙ্গও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হতে চলেছে।
নৌসেনার বহরে তিনটি দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত জাহাজের অন্তর্ভুক্তিকে তিনি আত্মনির্ভর ভারতের আরেকটি বড় সাফল্য বলে উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে দেশের সামুদ্রিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More