Narendra Modi: শুভেন্দুর শপথের পর ফের কলকাতায় পা রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী, কবে আসতে পারেন মোদী?

Narendra Modi: শুভেন্দুর শপথের পর ফের কলকাতায় পা রাখতে পারেন প্রধানমন্ত্রী, কবে আসতে পারেন মোদী?
PM Narendra Modi: মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শুভেন্দু অধিকারীর শপথগ্রহণের পরে ফের একবার বাংলায় পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আগামী আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে কলকাতায় আসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রিপোর্ট অনুযায়ী, ২১ জুন শহরে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্তরে এই নিয়ে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফর ঘিরে প্রশাসনিক মহলেও তৎপরতা বেড়েছে। এই আবহে খুব শীঘ্রই নিরাপত্তা আধিকারিকদের একটি দল ব্রিগেড পরিদর্শনে যেতে পারে বলেও দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আয়োজন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন, যোগ প্রশিক্ষক এবং সাধারণ মানুষকে নিয়ে এই কর্মসূচি আয়োজনের ভাবনা নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেখানে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতিতে গণযোগাভ্যাসের আয়োজন হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নিজেও সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন বলে সূত্রের দাবি। যদিও তাঁর সফরের চূড়ান্ত সূচি এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা সংক্রান্ত প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা সংস্থা ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয় রেখেই গোটা পরিকল্পনা এগোচ্ছে বলে খবর। অনুষ্ঠানস্থল পরিদর্শনের কাজও শুরু হতে পারে বলে জানা গিয়েছে।
আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে প্রতি বছরই দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বড় মাপের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এবার সেই কর্মসূচির অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কলকাতাকে বেছে নেওয়া হতে পারে বলেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, লোকসভা নির্বাচনের পর এই সফর বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। যদিও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কলকাতা সফর নিয়ে এখনও সরকারিভাবে বিস্তারিত কিছু ঘোষণা করা হয়নি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, লোকসভা নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীর এই সম্ভাব্য সফর রাজনৈতিকভাবেও তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে। এখন কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ও প্রধানমন্ত্রীর চূড়ান্ত সূচির দিকেই নজর রয়েছে।
