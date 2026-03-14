    'বাংলার আত্মাকে বাঁচানোর..., TMC-কে ‘নির্মম সরকার’ খোঁচা, ব্রিগেডে পরিবর্তনের ডাক PM মোদীর

    প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিরোধীদের সংবিধান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান অবমাননার বিষয়টিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

    Published on: Mar 14, 2026 5:59 PM IST
    By Sahara Islam
    এবারের নির্বাচন কেবল সরকার বদলানোর লড়াই নয়, বরং বাংলার আত্মাকে রক্ষা করার লড়াই। রবিবার ব্রিগেডের বিশাল জনসভা থেকে এই ভাষাতেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিঁধলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বর্তমান ব্যবস্থাকে বদলে কাটমানি এবং ভয়ের রাজনীতি থেকে মুক্তির আহ্বান জানিয়ে তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ যখনই পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন, তখনই ইতিহাস বদলে যায়।

    ব্রিগেডে পরিবর্তনের ডাক PM মোদীর (PTI)
    'পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক'

    এদিন তৃণমূল সরকারকে 'নির্মম সরকার' এবং 'মহা জঙ্গলরাজ'-এর সঙ্গে তুলনা করে ব্রিগেডের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন, কেউ কেউ বলবেন বদল সম্ভব নয়। কিন্তু মনে রাখুন মানুষ যখন ঠিক করে নেন, তখন ঠেকানোর কেউ থাকে না। বাংলার মানুষ যখনই ঠিক করে নেন, তখন ইতিহাস বদলে যায়। আজ ব্রিগেড দেখে সেই আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি। এবারের ভোট সরকার বদলের নয়, বাংলার আত্মাকে বাঁচানোর। ব্যবস্থা বদলের নির্বাচন, কাটমানি থেকে, ভয় থেকে মুক্তির নির্বাচন। আগত পরিবর্তনের জন্য সকলকে আগাম শুভেচ্ছা। পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয় হোক।' এরপরেই তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীত তুলে ধরে বললেন, 'বিপদে মোরে রক্ষা কর, এ নহে মোর প্রার্থনা...।'

    সংবিধান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান অবমাননা

    প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বিরোধীদের সংবিধান ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান অবমাননার বিষয়টিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন, 'তৃণমূল কেবল রাষ্ট্রপতিকে অপমান করেনি, বরং আদিবাসী সমাজ এবং কোটি কোটি মহিলাকে অপমান করেছে।' দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদের গরিমা ক্ষুণ্ণ করার জন্য এই ‘নির্মম সরকার’ কঠিন সাজা পাবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি দেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর দাবি, শাসকদল প্রতিনিয়ত সাংবিধানিক ব্যবস্থার ওপর হামলা চালানোর পথ খোঁজে এবং সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর প্রশ্ন তুলে প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতাকে নষ্ট করতে চায়। তাঁর কথায়, 'সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর প্রতি দিন হামলা করার রাস্তা খোঁজেন ওঁরা। সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কথা বললেই হামলা হয়। যে সংস্থা স্বতন্ত্র এবং নিরপেক্ষ ভাবে ভোট করায়, তাদের বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়।' দেশের সার্বভৌমত্ব এবং সেনা বাহিনীর বিশ্বস্ততা নিয়ে প্রশ্ন তোলা প্রসঙ্গেও সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, বালাকোটের এয়ার স্ট্রাইকের সময়ও বায়ুসেনার কাছে প্রমাণ চেয়েছিল বিরোধীরা। ব্রিগেডের জনসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'পরিবর্তন এখন সময়ের অপেক্ষা। এবারের ভোট দুর্নীতি থেকে মুক্তির নির্বাচন।'

    ‘সব কিছুর হিসাব হবে’

    প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন, বাংলার সরকার সাধারণ মানুষকে সুরক্ষিত রাখার বদলে অসুরক্ষিত করে তুলেছে। একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়ে হুমকি দেওয়ার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'বাংলাকে অসুরক্ষিত করেছে সরকার। এখানে খোলাখুলি ধমক দেওয়া হচ্ছে যে একটি বিশেষ সম্প্রদায় আপনাদের খতম করে দেবে। সাংবিধানের কুর্সিতে বসে এমন কথা আপনার মুখে শোভা পায় না। ধমকানোই তৃণমূলের রাজনীতি। বাংলায় ভয়ের মহল বানিয়ে রাখা হচ্ছে, দুনিয়ার তা দেখা প্রয়োজন। এরা বলে তৃণমূলকে যে ভোট দেয় না, সেই বাঙালি-ই নয়। আমি তৃণমূলকে মনে করাচ্ছি, ওদের গুন্ডামির দিন এবার শেষ হওয়ার মুখে। তৃণমূল সরকারের যাওয়ার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। বিজেপি সরকার তৈরি হওয়ার পরে সকলের উন্নয়ন হবে এক দিকে, অন্যদিকে সব কিছুর হিসাব হবে। তৃণমূলের গুন্ডারা যারা আপনাদের ভয় দেখায়, তাদের খারাপ দিন আসছে। আইনের শাসন হবে। অপরাধীদের একটাই জায়গা জেল... জেল।

