Raigunj Rape-Murder Encounter: বারুইপুর-গাইঘাটা-ধুলিয়ানের পর এবার রায়গঞ্জ! নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তকে গুলি পুলিশের

Raigunj Rape-Murder Encounter: বারুইপুর-গাইঘাটা-ধুলিয়ানের পর এবার রায়গঞ্জ! নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তকে গুলি পুলিশের
পশ্চিমবঙ্গে ফের এনকাউন্টারের ঘটনা। বারুইপুর, গাইঘাটা এবং ধুলিয়ানের পর এবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত যুবককে ঘিরে পুলিশের গুলির লড়াই। পুলিশ সূত্রের খবর, পুলিশের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত।
পশ্চিমবঙ্গে ফের এনকাউন্টারের ঘটনা। বারুইপুর, গাইঘাটা এবং ধুলিয়ানের পর এবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ। ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত যুবককে ঘিরে পুলিশের গুলির লড়াই। পুলিশ সূত্রের খবর, পুলিশের হাত থেকে পালানোর চেষ্টা করছিল অভিযুক্ত। সেই সময়ই গুলির ঘটনা ঘটে। অভিযুক্তের মৃত্যু হয় সেই এনকাউন্টারে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে রাজ্যে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, অভিযুক্তের নাম দিলীপ রায়। গত ৫ নভেম্বর রায়গঞ্জের কুলিক ফরেস্ট থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক নাবালিকার পচাগলা দেহ। তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিল সে। মঙ্গলবার সাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ওই কিশোরী। তার পর আর বাড়ি ফেরেনি। পরিবারের লোকজন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের কাছে নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা।
বৃহস্পতিবার কুলিক ফরেস্টের গভীর জঙ্গল থেকে উদ্ধার হয় ওই কিশোরীর দেহ। দেহটি পচাগলা অবস্থায় ছিল। পরিবারের অভিযোগ, নাবালিকাকে গণধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে দিলীপ রায়ের নাম উঠে আসে। জানা যায়, সে নাবালিকার পরিচিত ছিল। এরপর থেকেই তার খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়।
পুলিশ সূত্রে খবর, একাধিক বিশেষ দল অভিযুক্তের সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছিল। বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়। অবশেষে রবিবার রাতে অভিযুক্তের সন্ধান পায় পুলিশ। এরপর তাকে ধরতে তাড়া করেন আধিকারিকরা। অভিযোগ, পুলিশকে দেখে বিহারের সীমানা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করে দিলীপ। সেই সময় পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে। আত্মরক্ষার্থে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায় বলে জানা গিয়েছে। এই এনকাউন্টারের পরে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে রাজ্যে একাধিক এনকাউন্টারের ঘটনা সামনে এসেছে। গত ৮ জুলাই বারুইপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করতে গিয়েছিল পুলিশ। অভিযোগ, সেই সময় পুলিশের বন্দুক ছিনিয়ে পালানোর চেষ্টা করে অভিযুক্ত। পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলিও চালায় সে। পাল্টা গুলি চালায় পুলিশ। সেই ঘটনায় অভিযুক্ত জখম হয়।
এরপর গত ২৬ অক্টোবর উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটায় নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের মামলায় অভিযুক্তের সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াই হয়। সেখানেও ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময় পুলিশের অস্ত্র ছিনিয়ে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠেছিল। আত্মরক্ষার্থে পাল্টা গুলি চালানোর কথা জানায় পুলিশ। পরের দিন, ২৭ অক্টোবর মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জে বিজেপি কর্মী খুনের মামলায় অভিযুক্তের সঙ্গে পুলিশের এনকাউন্টার হয়। সেই ঘটনায় অভিযুক্তের মৃত্যু হয়েছিল বলে খবর।
একের পর এক এমন ঘটনায় রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি উঠলেও প্রতিটি এনকাউন্টারের ক্ষেত্রে ঘটনার প্রকৃত পরিস্থিতি ও পুলিশের পদক্ষেপ নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তের প্রয়োজনীয়তাও গুরুত্বপূর্ণ। রায়গঞ্জের ঘটনায় অভিযুক্তের পরিণতি কী হল, এখন সেদিকেই নজর রয়েছে। পাশাপাশি নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত কত দূর এগোয়, তা দেখার অপেক্ষায় স্থানীয় বাসিন্দারা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More