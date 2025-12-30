WB Winter Rain Forecast till 5th Jan: বুধে ৭ ডিগ্রিতে কাঁপবে পুরুলিয়া, বরফ পাহাড়ে, ৩ দিন বৃষ্টি ৪ জেলায়, শীত কেমন হবে?

WB Winter Rain Forecast till 5th Jan: বুধে ৭ ডিগ্রিতে কাঁপবে পুরুলিয়া, বরফ পাহাড়ে, ৩ দিন বৃষ্টি ৪ জেলায়, শীত কেমন হবে?
তুষারপাত, বৃষ্টি, তাপমাত্রা বৃদ্ধি- ২০২৫ সালের ৩৬৫ তম দিন এবং ২০২৬ সালের গোড়ার দিকে এরকমই থাকতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া। আবহবিদরা জানিয়েছেন, পশ্চিমী ঝঞ্ঝা এসে যাওয়ায় জাঁকিয়ে শীতের প্রভাব কমতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গে। আবার তার প্রভাবে দার্জিলিঙে তুষারপাত হতে পারে। আর দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা ফের কবে নামতে শুরু করবে, তা নির্ভর করছে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার উপরে। ঝঞ্ঝার প্রভাব কেটে গেলেই ঠান্ডা হাওয়া সমতলে নামবে। ফলে কমবে দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রা। আর সেটার জন্য জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহের গোড়ার দিক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতে পারে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) তেমন হেরফের হবে না। পরবর্তী তিনদিনে (১ জানুয়ারি থেকে) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী তিনদিনে আবার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। তবে উত্তরবঙ্গের ছবিটা অন্যরকম থাকবে। আগামী চারদিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির সর্বনিম্ন তাপমাত্রার সেরকম কোনও পরিবর্তন হবে না। পরের তিনদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ধীরে-ধীরে দুই ডিগ্রি থেকে তিন ডিগ্রি কমে যাবে।
পশ্চিমবঙ্গে কবে কবে বৃষ্টি হবে?
১) বুধবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে। তাছাড়া ওই তিনদিন জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারে হালকা বৃষ্টি হবে। ওই তিনদিন কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে। তাছাড়া শনিবার, রবিবার এবং সোমবার শুষ্ক থাকবে উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলার আবহাওয়া।
২) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার, রবিবার এবং সোমবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।
কুয়াশার জন্য কবে কবে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে?
১) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার সকালের দিকে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশা পড়বে। বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
শুক্রবার হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানে। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
২) বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, শনিবার এবং রবিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলায় কুয়াশা জারি করা হয়েছে। বুধবার এবং শুক্রবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে কুয়াশার জন্য। শনিবার আবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং উত্তর দিনাজপুরে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।
বুধবার বিভিন্ন জায়গায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত থাকবে?
১) দার্জিলিং: ৪ ডিগ্রি।
২) কালিম্পং: ১০ ডিগ্রি।
৩) জলপাইগুড়ি: ১২ ডিগ্রি।
৪) শিলিগুড়ি: ১২ ডিগ্রি।
৫) কোচবিহার: ১৩ ডিগ্রি।
৬) রতুয়া: ১২ ডিগ্রি।
৭) মালদা: ১২ ডিগ্রি।
৮) বহরমপুর: ১১ ডিগ্রি।
৯) মুর্শিদাবাদ: ১২ ডিগ্রি।
১০) শান্তিনিকেতন: ৯ ডিগ্রি।
১১) শ্রীনিকেতন: ৯ ডিগ্রি।
১২) কৃষ্ণনগর: ১১ ডিগ্রি।
১৩) আসানসোল: ৯ ডিগ্রি।
১৪) বর্ধমান: ৯ ডিগ্রি।
১৫) বিষ্ণপুর: ১০ ডিগ্রি।
১৬) পুরুলিয়া: ৭ ডিগ্রি।
১৭) মেদিনীপুর: ১২ ডিগ্রি।
১৮) দিঘা: ১১ ডিগ্রি।
১৯) দমদম: ১৩ ডিগ্রি।
২০) সল্টলেক: ১৩ ডিগ্রি।
২১) হাওড়া: ১১ ডিগ্রি।
২২) ডায়মন্ড হারবার: ১২ ডিগ্রি।
২৩) সুন্দরবন: ১১ ডিগ্রি।