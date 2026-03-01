WB Rain Forecast till 7th March: সপ্তাহের শুরুতেই বাংলায় বৃষ্টি, চড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও, গরমের ‘খেলা’ শুরু হল

Edit Profile
    WB Rain Forecast till 7th March: সপ্তাহের শুরুতেই বাংলায় বৃষ্টি, চড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও, গরমের 'খেলা' শুরু হল

    সপ্তাহের শুরুতেই বাংলায় বৃষ্টি, চড়বে সর্বোচ্চ তাপমাত্রাও, গরমের ‘খেলা’ শুরু হল

    Published on: Mar 01, 2026 3:59 PM IST
    By Ayan Das
    মার্চের শুরুতেই দহনজ্বালার পূর্বাভাস দেওয়া হল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী দু'দিনে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (দিনের তাপমাত্রা) দু'ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তারপর আরও কয়েকটি জেলার পারদ চড়তে পারে তিন ডিগ্রি পর্যন্ত। তবে আপাতত সর্বনিম্ন তাপমাত্রার (রাতের তাপমাত্রা) বিশেষ হেরফের হবে না। আগামী এক সপ্তাহ মোটামুটি একইস্তরে থাকবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা।তারইমধ্যে কয়েকটি জেলায় বৃষ্টি হতে পারে। তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিঙের পাহাড়ি অঞ্চলে।

    Kolkata, Mar 01 (ANI): College students play with colours ahead of the 'Holi' festival at brigade parade ground, in Kolkata on Saturday. (ANI Photo) (Amit Ghosh)
    Kolkata, Mar 01 (ANI): College students play with colours ahead of the 'Holi' festival at brigade parade ground, in Kolkata on Saturday. (ANI Photo) (Amit Ghosh)

    রাজ্যের কোন কোন জেলায় বৃষ্টি হবে?

    ১) রবিবার দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি বা তুষারপাত হতে পারে। সেইসঙ্গে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ারের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হবে।

    ২) সোমবার কালিম্পঙের একটি বা দুটি অংশে হালকা বৃষ্টি হবে। হালকা বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হতে পারে দার্জিলিঙের একটি বা দুটি অংশে।

    ৩) মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলার (দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    ৪) রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলার (কলকাতা, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া) আবহাওয়া শুষ্ক থাকবে।

    আগামী এক সপ্তাহে কতটা পারদ চড়বে বাংলার?

    ১) আগামী দু'দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে সেরকমভাবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার হেরফের হবে না। তবে তারপর চড়বে পারদ। পরবর্তী তিনদিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পাবে। তবে আগামী এক সপ্তাহে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না।

    ২) আগামী দু'দিনে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে। তারপর অবশ্য দিনের তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। আবার আগামী সাতদিনে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার তেমন হেরফের হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই বলে আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে।

    রবিবার কলকাতার তাপমাত্রা কত আছে?

    আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আজ (রবিবার, ১ মার্চ) কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ঠেকেছে ৩২.৫ ডিগ্রিতে। যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি বেশি। আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রিতে ঠেকেছে। যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৭ ডিগ্রি বেশি।

