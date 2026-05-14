Ramakrishna Mission WB HS Merit List: নরেন্দ্রপুর বনাম পুরুলিয়া, উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের দাপট

Ramakrishna Mission WB HS Merit List: নরেন্দ্রপুর বনাম পুরুলিয়া, উচ্চমাধ্যমিকের মেধাতালিকায় রামকৃষ্ণ মিশনের দাপট
আজ প্রকাশিত হল উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। সঙ্গে ঘোষণা করা হয় মেধাতালিকায়। ৪৯৬ নম্বর পেয়ে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের আদৃত পাল প্রথম হয়েছেন এবারের উচ্চমাধ্যমিকে। ৪৯৫ পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জিষ্ণু কুণ্ডু, নরেন্দ্রপুরের ঋতব্রত নাথ, ঐতিহ্য পাচ্ছল। এবারের পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের মেধাতালিকায় রয়েছে ৬৪ জন। সেখানে দেখা গিয়েছে বেশিরভাগ কৃতীই নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ও পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের ছাত্র। ৬৪ জনের মধ্যে ৩৫ জনই রামকৃষ্ণ মিশনের পড়ুয়া। যার মধ্যে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ১৮ জন ও পুরুলিয়া রামকৃ্ষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ১৭ জন।
প্রথম দশে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের কারা আছেন?
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের আদৃত পাল ৪৯৬ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছেন। ৪৯৫ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছেন এই স্কুলের ঋতব্রত নাথ, ঐতিহ্য পাচ্ছাল। ৪৯৪ পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন সৌম্য রায়। ৪৯৩ পেয়ে চতুর্থ হয়েছেন অর্কদ্যুতি ধর। ৪৯২ পেয়ে পঞ্চম হয়েছেন প্রিয়াংশু মুখার্জি, অলেখ্য মাইতি। ষষ্ঠ হন প্রত্যুষ মণ্ডল, শুভদীপ দিন্দা, পল্লব কুমার ভৌয়াল, অনিমেষ মুখার্জি। অষ্টম হয়েছেন অরিঘ্ন সরকার, ফারহান আলি। নবম হয়েছেন সোহম বেজ। দশম স্থানে আছেন সোহম ভৌমিক, সৃজন পাল, সাগ্নিক ঘটক, মেঘন অধিকারী।
প্রথম দশে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের কারা আছেন?
পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের জিষ্ণু কুণ্ডু হয়েছেন দ্বিতীয়, তিনি পান ৪৯৫ নম্বর। ৪৯৪ পেয়ে তৃতীয় হয়েছেন দেবপ্রিয় মাজি, তন্ময় মণ্ডল, প্রীতম বল্লভ। ৪৯২ পেয়ে পঞ্চম হয়েছেন ত্রিদেব চক্রবর্তী, সৃজন পরিচ্ছা, সৌমিক দত্ত। ষষ্ঠ হয়েছেন শুভদীপ অধিকারী, মনিদীপ মাহাতো, সৌম্যদ্বীপ খাঁ, সৌমাল্য রুদ্র। সপ্তম হয়েছেন সৌম্যদীপ ঘোষ। অষ্টম হয়েছেন আদর্শ মণ্ডল। নবম হয়েছেন অরিত্র দুয়ারী, ময়ূখ পাল, আদিত্য নারায়ণ জানা। দশম স্থানে আছেন অম্লান রায়।
