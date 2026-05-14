    Rathindranath Bose Speaker: প্রথমবার বিধায়ক, পেশায় CA!উত্তরবঙ্গের MLA রথীন বসুকে BJP বেছে নিল স্পিকার পদে, কে তিনি?

    West Bengal Assembly Speaker: দলের একাধিক কাজের দায়িত্ব এর আগে সামলেছেন রথীন্দ্রনাথ। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন তিনি।

    Published on: May 14, 2026 2:33 PM IST
    By Sritama Mitra
    বাংলার ১৮ তম বিধানসভার স্পিকার পদে কে বসবেন, তা নিয়ে জল্পনা ছিলই। বহু সময়ই তাপস রায়ের নাম হাওয়ায় ভাসতে থাকে। রাজ্যে নয়া বিজেপি সরকারের কোন কোন বিধায়করা বড় পদ পেতে পারেন, তা নিয়ে চায়ের ঠেক থেকে ট্রেনের আড্ডায় বহু আলোচনার ঝড় উঠেছে বাংলার বুকে! অবশেষে যাবতীয় জল্পনার যবনিকা পতন করে এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের ১৮ তম বিধানসভার স্পিকার পদের জন্য রথীন্দ্র বসুকে মনোনীত করা হয়েছে।

    প্রথমবার ভোটে দাঁড়িয়েই জয়!উত্তরবঙ্গের MLA রথীন বসুকে BJP বেছে নিল স্পিকার পদে

    উত্তরবঙ্গ বরাবরই ভোট ময়দানে বিজেপিকে ভরসার পিচ দিয়েছে! এবারের ভোটেও উত্তরবঙ্গ সেই জায়গা থেকে নিরাশ করেনি। সেই উত্তরবঙ্গের কোচবিহারের প্রথমবারের বিধায়ক রথীন্দ্র নাথ বসুই এবার হলেন বিধানসভার স্পিকার হতে চলেছেন। কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন তিনি। জানা যায়, দীর্ঘদিন সংঘের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রয়েছে রথীন্দ্রনাথের। উল্লেখ্য, দলের একাধিক কাজের দায়িত্ব এর আগে সামলেছেন রথীন্দ্রনাথ। বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতির দায়িত্ব ছিল তাঁর কাঁধে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গে বিজেপির জমি পোক্ত করতেও সক্রিয় ছিলেন তিনি। বিজেপির উত্তরবঙ্গ বিভাগের আহ্বায়কের দায়িত্বও তিনি সামলেছেন। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ থেকে এর আগে, বাংলার স্পিকার পদে আর কেউ বসেছেন কি না, তা নিয়েও চর্চা উস্কে দিয়েছে গেরুয়া শিবিরের এই সিদ্ধান্ত। জানা যায়, রথীন্দ্রনাথ বসুর পরিচিতি সুবক্তা হিসাবেও রয়েছেন। পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট।

    এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় রথীন্দ্রনাথ বসুর নাম বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে ঘোষণা করে একটি পোস্ট করেন শুভেন্দু অধিকারী। সেই পোস্টে লেখা থাকে, ‘ কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক, সম্মানীয় শ্রী রথীন্দ্র বোস মহাশয়কে ১৮তম পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে।আমার স্থির বিশ্বাস তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হবেন।’ নিয়ম বলছে, বিধায়কদের শপথের পর বিধানসভায় স্পিকার পদে নির্বাচন হওয়ার কথা। তবে রথীন্দ্রনাথের পক্ষে যদি বিরোধীরা সায় দেয়, বা স্পিকার পদে পালটা কাউকে প্রার্থী না করে, তাহলে নির্বাচনের প্রয়োজন হবে না। সর্বসম্মতিক্রমেই স্পিকার নির্বাচিত হবেন তিনি। এদিকে, যেহেতু বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের সংখ্যা বেশি, তাতে নির্বাচনের ফলাফলের পাল্লা রথীন্দ্রনাথের দিকেই ঝুঁকে। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে রথীন্দ্র নাথ বসু বলেন,'দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, সেটাই ১০০ শতাংশ দিয়ে পালন করব।'

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

