Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    হামিমের বান্ধবী অর্পিতাকে নিয়ে কোন ছকে ছিল পাক ISI! ইনফ্লুেয়েন্সার জ্যোতির মতোই কি…

    হামিমের বান্ধবী অর্পিতাকে ঘিরে উঠছে চাঞ্চল্যকর তথ্য।

    Published on: Aug 2, 2026, 18:25:37 IST
    By Sritama Mitra
    Prefer HTPrefer HTPrefer HTon Google
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পহেলগাঁওতে ২০২৫ সালে পাকিস্তানি মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলার পর হরিয়ানার ইনফ্লুয়েন্সার জ্যোতি মালহোত্রার নাম উঠে আসে। অভিযোগ ছিল,পাকিস্তানি হ্যান্ডেলারদের সঙ্গে তাঁর সন্দেহজনক যোগ আছে কি না, তা নিয়ে। এরপর সোশ্যাস মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার জ্যোতি মালহোত্রাকে বড়সড় অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত, সদ্য জঙ্গি সন্দেহে ধৃত শামিম মণ্ডলের বান্ধবী অর্পিতাকে ঘিরেও একাধিক প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে, জ্যোতির মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় অর্পিতাকেও কি একইভাবে কাজে লাগানোর চেষ্টায় ছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা?

    হামিমের বান্ধবী অর্পিতাকে নিয়ে কোন ছকে ছিল ISI!ইনফ্লুেয়েন্সার জ্যোতির মতোই কি…(ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি করা)
    হামিমের বান্ধবী অর্পিতাকে নিয়ে কোন ছকে ছিল ISI!ইনফ্লুেয়েন্সার জ্যোতির মতোই কি…(ছবিটি প্রতীকী, সৌজন্যে ন্যানো ব্যানানা দিয়ে তৈরি করা)

    জানা যায়, অর্পিতা সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়মিত অতি সক্রিয় থাকত। ইনস্টাগ্রামে তার রিলও রয়েছে। এছাড়াও বাইক চালাতেও সিদ্ধহস্ত ছিল এই অর্পিতা। মিডিয়া রিপোর্টের তথ্য বলছে, পরিবারে অর্পিতার বাবা পেশায় কৃষক, মা আইসিডিএস কর্মী। দুই বোনের মধ্যে ছোট বোন অর্পিতা। দিদির বিয়ে হয়েছে। এই অর্পিতাকেই হরিয়ানার জ্যোতি মালহোত্রা মডেলে পাকিস্তানি আইএসআই কাজে লাগাতে চেয়েছে কি না, তা নিয়ে রয়েছে সন্দেহ। জ্যোতির মতোই পাকিস্তানি গুপ্তচররা অর্পিতাকে দিয়ে চরচক্র চালানোর চেষ্টায় ছিল কি না, তা নিয়েও চর্চা রয়েছে।

    জানা যায়, অর্পিতার সঙ্গে হামিমের ঘনিষ্ঠতা বাড়তেই অর্পিতার কথা হামিম পাকিস্তানে তার হ্যান্ডলারদের জানায়। তদন্তকারীদের দাবি, জঙ্গি-যোগে ধৃত হামিম মণ্ডলের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলেও অর্পিতাকে আলাদা ভাবে কাজে লাগাত‌ে চেয়েছিল পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা। অর্পিতার সঙ্গে পাকিস্তানি গ্যাংস্টার শাহজাদ ভট্টি গোষ্ঠীর হ্যান্ডলারেরা নিজেরাই যোগাাযোগ রাখত বলে খবর। জানা যাচ্ছে, হামিমের মতো পাকিস্তানি হ্যান্ডেলাররা অর্পিতারও মগজধোলাই করে। তবে অর্পিতা সেই বার্তায় সায় দেওয়ার নেপথ্যে কি টাকার প্রলোভন রয়েছে? সেই বিষয়েও তদন্ত চলছে।

    হামিম কাণ্ডের গোটা তদন্তে উঠছে পাকিস্তানি আইএসআই-র যোগে থাকা শেহজাদ ভাট্টির নাম। হামিম এবং অর্পিতাকে দুবাইতে দেখা করতে ডেকেছিল ভট্টি গোষ্ঠীর হ্যান্ডলারেরা, বলে তদন্তের সূত্রে জানা যাচ্ছে। তবে হামিমের পাসপোর্ট না থাকায় তা সম্ভব হয়নি। জানা যাচ্ছে, অর্পিতার একপ্রকার ট্রেনিংও হয় পাকিস্তানি পক্ষ থেকে। এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করছিল অর্পিতা। আনন্দবাজার ডট কম-র রিপোর্ট বলছে, রাজ্য পুলিশের বেশ কয়েকজন সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল অর্পিতার।কয়েক জন রাজনীতিক এবং তাঁদের সচিবদের সঙ্গেও পরিচয় করেছিল অর্পিতা। প্রসঙ্গত, গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত জ্যোতিও এদেশের প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টায় ছিল, তাহলে কি সেই জ্যোতি-মডেলই অর্পিতার জন্য তৈরি করছিল পাকিস্তানি পক্ষ! প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। এদিকে, হামিমের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের খোঁজে রয়েছেন তদন্তকারীরা। তদন্তে উঠে এসেছে হামাদ, আবিদ জাট নামে কিছু নাম, মনে করা হচ্ছে এরা পাকিস্তানি হ্যান্ডেলার।

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/Bengal/হামিমের বান্ধবী অর্পিতাকে নিয়ে কোন ছকে ছিল পাক ISI! ইনফ্লুেয়েন্সার জ্যোতির মতোই কি…
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes