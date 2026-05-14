    Marco Rubio: ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ মার্কো রুবিও কি আসছেন বিজেপি আমলের কলকাতায়? রিপোর্টে বড় দাবি

    রিপোর্ট বলছে, আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ মে, রুবিও ভারত সফরে থাকছেন বলে খবর। দিল্লিতে তিনি একাধিক বৈঠকে যোগ দেবেন।

    Published on: May 14, 2026 6:47 PM IST
    By Sritama Mitra
    সদ্য ৯ মে, ২০২৬ সালে শপথ নিয়েছে রাজ্যের বিজেপি মন্ত্রিসভা। এরপর থেকেই শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যে একের পর এক পদক্ষেপ নিচ্ছে। কিছুদিন আগেই রাজ্য বিজেপি চিফ শমীক ভট্টাচার্যও রাজ্যে বিনিয়োগ নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছেন। এরই মাঝে ‘আনন্দবাজার ডট কম’র প্রতিবেদন দাবি করছে, মার্কিন বিদেশ সচিব তথা ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত মার্কো রুবিও তাঁর ভারত সফরকালে আসতে পারেন কলকাতায়।

    ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ মার্কো রুবিও কি আসছেন বিজেপি আমলের কলকাতায়? রিপোর্টে বড় দাবি (AP Photo/J. Scott Applewhite)
    মার্কিন সংবাদমাধ্যমের সূত্রকে উল্লেখ করে ওই রিপোর্ট দাবি করছে, ভারতের সফরের মাঝে সম্ভবত কলকাতায় পা রাখতে পারেন মার্কো রুবিও। তাহলে কি বড় বিনিয়োগের আভাস? এই প্রশ্নের উত্তর সময় দেবে। তবে রিপোর্ট বলছে, আগামী ২৪, ২৫ ও ২৬ মে, রুবিও ভারত সফরে থাকছেন বলে খবর। দিল্লিতে তিনি একাধিক বৈঠকে যোগ দেবেন। এছাড়া, কোয়াডভূক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রীদের সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত থাকবেন। এদিকে, রুবিওর ভারত সফরে আসার আগে, ভারতে অবস্থিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জেই গোর আশা প্রকাশ করছেন যে, ভারতের ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিনিয়োগ, সম্ভবত বাস্তবায়িত হতে পারে। রুবিও-র এই সফরে, তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

    এদিকে, রাজ্যে ভিন দেশের তাবড় অতিথি আগমনের ইতিহাসে যদি চোখ রাখা যায়, তাহলে ২০১২ সালের উল্লেখযোগ্য পর্বে ফিরে যেতে হবে! সেই বছর তৃণমূল সরকারের জমানায় রাজ্যে সফর করেছিলেন তৎকালীন মার্কিন সেক্রেটারি অফ স্টেট হিলারি ক্লিন্টন। তাঁর আরও একটি পরিচয় হল, তিনি মার্কিন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের স্ত্রীও।সেবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠকেও বসেছিলেন হিলারি ক্লিন্টন। তবে এবার মার্ক রুবিও কলকাতায় সফর করেন কি না, সেদিকে নজর সব মহলের।

      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।

