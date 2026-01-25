Edit Profile
    Republic Day 2026 parade weapon system: দিল্লিতে ব্রহ্মস, সূর্যাস্ত্র; কলকাতায় ‘ভৈরব’- প্রজাতন্ত্র দিবস ‘তাণ্ডব’ ভারতের

    প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ভৈরব ব্যাটেলিয়ন থাকছে। থাকবে 'সূর্যাস্ত্র' রকেট লঞ্চার সিস্টেমও। দিল্লির কর্তব্য পথের মতো কলকাতার রেড রোডেও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ হবে। আর তাতে বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র প্রদর্শিত হবে।

    Published on: Jan 25, 2026 11:55 PM IST
    By Ayan Das
    দিল্লিতে 'ব্রহ্মস', 'আকাশ' ওয়েপন সিস্টেম, 'সূর্যাস্ত্র' রকেট লঞ্চার সিস্টেম; কলকাতায় নয়া 'ভৈরব' ব্যাটেলিয়ন- প্রজাতন্ত্র দিবসে নিজের সামরিক ক্ষমতা দেখাতে তৈরি ভারত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ৭৭ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের সময় ভারতের উন্নয়নের যাত্রা, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য, সামরিক শক্তিকে তুলে ধরা হবে। বিশেষত অপারেশন সিঁদুরের সময় যে সব অস্ত্রের কাছে পাকিস্তান মাত হয়েছিল, সেগুলিও তুলে ধরা হবে দিল্লির কর্তব্য পথে। সেইসঙ্গে প্রথমবারের জন্য প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে নয়া ভৈরব লাইট কম্যান্ডো ব্যাটেলিয়ন এবং শক্তিবান রেজিমেন্ট যোগ দেবে।

    প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ভৈরব ব্যাটেলিয়ন থাকছে। থাকবে 'সূর্যাস্ত্র' রকেট লঞ্চার সিস্টেমও। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই এবং হিন্দুস্তান টাইমস)
    প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে ভৈরব ব্যাটেলিয়ন থাকছে। থাকবে 'সূর্যাস্ত্র' রকেট লঞ্চার সিস্টেমও। (ছবি সৌজন্যে পিটিআই এবং হিন্দুস্তান টাইমস)

    রেড রোডেও ভারতের সামরিক শক্তির ক্ষমতা দেখানো হবে

    আর নয়া 'ভৈরব' ব্যাটেলিয়ন শুধুমাত্র দিল্লির কর্তব্য পথে নয়, কলকাতার রেড রোডের কুচকাওয়াজেও নিজের ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, রেড রোডের কুচকাওয়াজে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শক্তি ও ক্ষমতা তুলে ধরা হবে। জাতীয় সুরক্ষা, আত্মনির্ভরতা এবং প্রযুক্তির উন্নতির ক্ষেত্রে ভারত যে কতটা বদ্ধপরিকর, সেটার সাক্ষী থাকবে রেড রোড।

    আকর্ষণের কেন্দ্রে ভৈরব ব্যাটেলিয়ন

    সেই কুচকাওয়াজের অন্যতম আকর্ষণ হবে ষষ্ঠ ভৈরব ব্যাটেলিয়ন। যে ব্যাটেলিয়ন তুলে ধরবে যে কীভাবে ভারতীয় সেনা আরও ভয়ংকর ও প্রযুক্তি-নির্ভর বাহিনী হয়ে উঠেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওই আধিকারিক জানিয়েছেন, যেখানে কাজটা কঠিন, পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল, সেখানে চিরাচরিত পদাতিক বাহিনী ও বিশেষজ্ঞ বাহিনীর মধ্যে সেতু হয়ে কাজ করবে। চোখের পলক ফেলার আগেই নিখুঁতভাবেই কীভাবে শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করতে হবে এবং কীভাবে পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে শত্রুপক্ষকে ধরাশায়ী করে দিতে হবে, তা তুলে ধরবে ষষ্ঠ ভৈরব ব্যাটেলিয়ন।

    এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমও প্রদর্শিত হবে কলকাতায়

    তাছাড়াও রেড রোডের কুচকাওয়াজে ভারতের অত্যাধুনিক রকেট সিস্টেম, এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম থাকবে। যেগুলি আকাশে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে মজবুত করে আসছে। আবার স্পেশালাইজড মিলিটারি প্ল্যাটফর্ম থাকবে, যা তুলে ধরবে যে মারাত্মক কঠিন জায়গা, উঁচু জায়গা, বিপর্যস্ত এলাকায় কীভাবে কাজ করে থাকে। সেইসঙ্গে ভারতীয় সেনা, ভারতীয় বায়ুসেনা এবং ভারতীয় নৌসেনার সদস্যরা নিজেদের ক্ষমতার প্রমাণ দেবে বলে জানিয়েছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের ওই আধিকারিক।

